logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dvije osobe poginule, dijete i žena u teškom stanju: Teška saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali

Dvije osobe poginule, dijete i žena u teškom stanju: Teška saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Na Ibarskoj magistrali kod Vreoca dogodila se teška nesreća. Dvoje ljudi poginulo, a žena i devetogodišnje dijete hitno prebačeni u Beograd.

Dvije osobe poginule, dijete i žena u teškom stanju: Teška saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ibarska magistrala ponovo je odnijela ljudske živote u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 7 sati kod mjesta Vreoci, u beogradskoj opštini Lazarevac.

U direktnom sudaru putničkog automobila i kamiona, dvije osobe su poginule na licu mjesta, dok su žena i devetogodišnje dijete sa teškim povredama hitno transportovani u Beograd.

Do udesa je došlo pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, a silina udara bila je tolika da je putničko vozilo gotovo potpuno uništeno. Na teren su, pored više ekipa Hitne pomoći, izašli i vatrogasci-spasioci koji su sekli lim kako bi došli do nastradalih i povrijeđenih.

Ljekari su na licu mjesta mogli samo da konstatuju smrt dvije osobe iz automobila, dok su žena i dijete odmah sanitetskim vozilima, uz policijsku pratnju, upućeni ka zdravstvenim ustanovama u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, oboje povređenih su primljeni sa teškim telesnim povredama opasnim po život.

Zbog uviđaja koji je u toku, saobraćaj je u potpunom prekidu.

Policija preusmjerava vozila na alternativne pravce.

Formirane su kilometarske kolone iz oba smjera.

Uviđajem rukovodi nadležno tužilaštvo koje će utvrditi tačan uzrok ove jezive nesreće.

Nadležni apeluju na sve vozače koji se kreću ovom dionicom na maksimalan oprez i strpljenje, ili da, ukoliko je moguće, potpuno izbjegavaju ovaj pravac dok se ne završi uklanjanje smrskanih vozila.

(Telegraf)

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ