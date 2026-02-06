Dvije osobe poginule, dijete i žena u teškom stanju: Teška saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali

Na Ibarskoj magistrali kod Vreoca dogodila se teška nesreća. Dvoje ljudi poginulo, a žena i devetogodišnje dijete hitno prebačeni u Beograd.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ibarska magistrala ponovo je odnijela ljudske živote u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 7 sati kod mjesta Vreoci, u beogradskoj opštini Lazarevac.

U direktnom sudaru putničkog automobila i kamiona, dvije osobe su poginule na licu mjesta, dok su žena i devetogodišnje dijete sa teškim povredama hitno transportovani u Beograd.

Do udesa je došlo pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, a silina udara bila je tolika da je putničko vozilo gotovo potpuno uništeno. Na teren su, pored više ekipa Hitne pomoći, izašli i vatrogasci-spasioci koji su sekli lim kako bi došli do nastradalih i povrijeđenih.

Ljekari su na licu mjesta mogli samo da konstatuju smrt dvije osobe iz automobila, dok su žena i dijete odmah sanitetskim vozilima, uz policijsku pratnju, upućeni ka zdravstvenim ustanovama u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, oboje povređenih su primljeni sa teškim telesnim povredama opasnim po život.

Zbog uviđaja koji je u toku, saobraćaj je u potpunom prekidu.

Policija preusmjerava vozila na alternativne pravce.

Formirane su kilometarske kolone iz oba smjera.

Uviđajem rukovodi nadležno tužilaštvo koje će utvrditi tačan uzrok ove jezive nesreće.

Nadležni apeluju na sve vozače koji se kreću ovom dionicom na maksimalan oprez i strpljenje, ili da, ukoliko je moguće, potpuno izbjegavaju ovaj pravac dok se ne završi uklanjanje smrskanih vozila.

(Telegraf)