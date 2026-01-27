Policija objavila detalje tragične pogibije sedam navijača: Ima još povrijeđenih

Rumunska policija je još uvijek na mjestu na kome se desila nesreća u kojoj je poginulo sedam navijača PAOK-a.

Izvor: Youtube/TVR INFO/printscreen

Sedam navijača PAOK-a tragično je preminulo u blizini Temišvara nakon saobraćajne nesreće u kojoj je njihov kombi udario u kamion koji je dolazio iz drugog pravca.

Nakon što smo saznali šta se desilo oglasili su se PAOK i predsjednik kluba Ivan Savidis, a sada smo dobili i saopštenje policije u Temišvaru.

"Saobraćajna policija u Lugožu je obaviještena o nesreći na putu. Na licu meta je utvrđeno da je vozač upravljao kombijem iz pravca opštine Karansebeš ka Lugoželu i u jednom trenutku je došlo do sudara sa vozilom koje je dolazilo iz suprotnog smera", navodi se u saopštenju policije Temišvara proslijeđenog rumunskim medijima.

Šta sve zna policija?

Policija je saopštila da su vlasti obaviještene i da su hitne službe odmah otišle na mjesto tagedije blizu gradića Lugožel. Ovo mjesto od 744 stanovnika nalazi se blizu srpske granice. Zbog nepogodnih vremenskih uslova policija nije mogla da koristi helikoptere u svojoj akciji, a u sudaru su učestvovali kombi koji je imao osam sjedišta uz jedno vozačko, kamion, cisternu i jedan automobil.

Šest žrtava preminulo je na licu mjesta, vozač i pet putnika, dok je jedan navijač dobio medicinsku pomoć, ali je preminuo na putu do bolnice. Još tri osobe su bile u kombiju i oni su dobili pomoć i u bolnici su. Policija, vatrogasne i hitne službe su još uvijek na licu mjesta i rade kako na istrazi tako i na obezbjeđivanju i čišćenju puta na kome se ova tragedija dogodila. Pogledajte mjesto nesreće: