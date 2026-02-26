logo
Najveći nosač aviona na svijetu krenuo ka Bliskom istoku: Stiže do Izraela za 24 sata

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
USS Džerald R. Ford, najveći nosač aviona na svijetu, krenuo je ka Iranu iz Grčke.

USS Džerald R. Ford krenuo ka Bliskom istoku Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najveći nosač aviona na svijetu USS Džerald R. Ford napustio je ostrvo Krit u Grčkoj i krenuo je ka obalama Irana, prenosi "Ekatimerini". Sjedinjene Američke Države nastavljaju da pojačavaju vojno prisustvo na Bliskom istoku.

Prema prvim informacijama, nosač aviona se kreće brzinom od oko 20 čvorova i trebaće mu oko 24 sata da dođe blizu Izraela, do istočnog Mediterana. Sa druge strane, na oko 200 kilometara od obale Omana nalazi se nosač aviona USS Abraham Linkoln sa još šest ratnih brodova.

Da podsjetimo, Sjedinjene Države "gomilaju" trupe blizu obale Irana tokom pregovora o nuklearnom naoružanju. Američki predsjednik Donald Tramp je zaprijetio Iranu i dao im rok da prihvate sporazum inače bi mogla da uslijedi vojna intervencija.

