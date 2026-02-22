logo
SAD i Iran nastavljaju pregovore dok Teheran sprovodi vojne vježbe

SAD i Iran nastavljaju pregovore dok Teheran sprovodi vojne vježbe

Autor Nikolina Damjanić Izvor Fonet
Nova runda američko-iranskih pregovora o nuklearnom programu Irana biće održana 26. februara u Ženevi, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Omana, koje posreduje u tim razgovorima.

Nastavak pregovora sad i irana Izvor: Lucas Parker/Blue Mist Film Studios/Shutterstock

Ministar spoljnih poslova Omana Sajid Badr bin Hamad Al Busaidi rekao je da su razgovori postavljeni u pozitivnom duhu kako bi se učinio "dodatni korak ka finalizaciji sporazuma“, javlja Rojters.

Prethodna runda pregovora SAD i Irana završena je 18. februara u Ženevi bez bitnog pomaka, a pod velikim američkim pritiskom na Teheran da ograniči svoje nuklearne aktivnosti.

Uoči sastanka u Ženevi, Teheran je izveo vežbe bojevom municijom, lansirajući rakete prema Ormuskom moreuzu – jednom od najvažnijih svjetskih koridora za transport nafte. Vežbe su nastavljene 19. februara zajedničkim pomorskim vježbama sa Rusijom.

Vašington, s druge strane, nastavlja da gomila vatrenu moć u regionu Bliskog istoka, a predsjednik Donald Tramp da preti mogućom vojnom intervencijom.

U prethodnoj rundi indirektnih američko-iranskih pregovora u ime SAD učestvovali su specijalni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner.

Iran SAD pregovori

