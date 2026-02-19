Moskva upozorava SAD da ne napada Iran: To je igranje sa vatrom, posljedice bi bile ogromne

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je da bi svaki novi američki napad na Iran mogao da izazove ozbiljne posljedice i dodatno destabilizuje region.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u intervjuu objavljenom u srijedu da bi svaki novi američki napad na Iran imao ozbiljne posljedice i pozvao na uzdržanost kako bi se pronašlo rješenje koje bi Iranu omogućilo da razvija mirnodopski nuklearni program.

Lavrovljev intervju za saudijsku televiziju Al Arabija emitovan je dan nakon što su američki i iranski pregovarači održali indirektne razgovore u Ženevi, s ciljem da spriječe novu eskalaciju krize između Vašingtona i Teherana.

"Posljedice ne bi bile dobre. Već je bilo napada na Iran, na nuklearna postrojenja pod kontrolom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Koliko možemo da procijenimo, postojali su stvarni rizici od nuklearnog incidenta. Pažljivo pratim reakcije u regionu, iz arapskih zemalja i zalivskih monarhija. Niko ne želi porast tenzija. Svi razumiju da je ovo igranje vatrom", rekao je Lavrov u intervjuu objavljenom na sajtu ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

On je dodao da bi podizanje tenzija moglo da poništi pozitivne korake iz posljednjih godina, uključujući poboljšanje odnosa između Irana i susjednih zemalja, naročito Saudijske Arabije.

Visoki američki zvaničnik rekao je u srijedu za Rojters da se očekuje da Iran, nakon razgovora u Ženevi, dostavi pisani prijedlog o tome kako da se razriješi zastoj u odnosima sa Sjedinjenim Državama.

Savjetnici za nacionalnu bezbjednost SAD sastali su se u srijedu u Bijeloj kući i obaviješteni su da bi sve američke vojne snage raspoređene u regionu trebalo da budu u potpunosti spremne do sredine marta, naveo je isti zvaničnik.

Sjedinjene Države traže da Iran odustane od svog nuklearnog programa, dok Teheran to odlučno odbija i negira da pokušava da razvije atomsko oružje.

Lavrov je rekao da arapske zemlje šalju signale Vašingtonu, "jasno pozivajući na uzdržanost i potragu za sporazumom koji neće narušiti zakonita prava Irana i... garantovati da Iran ima isključivo mirnodopski program obogaćivanja nuklearnog materijala".

Rusija, dodao je, ostaje u bliskom i redovnom kontaktu sa iranskim rukovodstvom i "nemamo razloga da sumnjamo da Iran iskreno želi da riješi ovaj problem na osnovu poštovanja Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja".

