Pregovori SAD-a i Irana: Postignut dogovor o "vodećim principima"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Iran i SAD postigli su dogovor o "vodećim principima" u drugom krugu indirektnih pregovora o nuklearnom sporu, ali to ne znači da je dogovor blizu, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

v Izvor: NOUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia

"Od sada ćemo se kretati na osnovu tih principa i definisati tekst potencijalnog sporazuma", rekao je Arakči iranskim medijima nakon završetka razgovora u Ženevi.

Prema njegovim riječima, nakon razmjene dokumenata, dvije strane će odlučiti o datumu trećeg kruga pregovora.

Arakči je rekao da je otvoren novi prozor mogućnosti i da se nada da će razgovori dovesti do održivog rješenja koje će obezbijediti puno priznanje legitimnih prava Irana.

Izaslanik predsjednika SAD Stiv Vitkof i savjetnik Džared Kušner učestvovali su u današnjim pregovorima u Ženevi kojima je posredovao Oman.

U međuvremenu, SAD su poslale borbene snage na Bliski istok da bi izvršile pritisak na Teheran da napravi ustupke u višedecenijskom nuklearnom sporu, a američki predsjednik Donald Tramp rekao je da bi promjena režima u Teheranu mogla biti "najbolja stvar" koja se može dogoditi.

Iranski državni mediji su ranije javili da će Iran privremeno zatvoriti dio Ormuskog moreuza, vitalne globalne rute snabdijevanja naftom, dok vodi razgovore o svom nuklearnom programu.

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei upozorio je danas da će svaki pokušaj SAD da svrgnu njegovu vladu propasti.

