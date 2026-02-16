logo
Iran poslao vojsku u moreuz gdje je američka mornarica: Drama na Bliskom istoku pred nastavak pregovora

Iran poslao vojsku u moreuz gdje je američka mornarica: Drama na Bliskom istoku pred nastavak pregovora

Autor Vesna Kerkez
Iranska vojska počela vojne vježbe u Ormuskom moreuzu.

Iranska vojska počela vojne vježbe u Ormuskom moreuzu. Izvor: Iranian Army Office/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGK) započeo je danas vojne vježbe u Ormuskom moreuzu, dan prije početka nove runde pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u Ženevi u Švajcarskoj, piše "Dojče Vele". U Ormuskom moreuzu se nalaze snažne pomorske snage Sjedinjenih Država.

Kako je objavljeno na iranskoj državnoj televiziji, vojne vježbe imaju za cilj da pripreme vojsku za sve prijetnje u pomenutom moreuzu. Nije poznato trajanje vježbi.

Vježbe nadgleda komandant Garde general Mohamed Pakpur. Iranski političari su inače dosad u više navrata prijetili da će blokirati Ormuski moreuz kao odgovor na pritiske Zapada, konkretno Sjedinjenih Američkih Država.

U utorak 17. februara održava se nova runda pregovora u Ženevi uz posredovanje Omana. Pregovori su otpočeli u Omanu 6. februara, prvi put od leta 2025. godine.

Iran SAD vojska

