Sastanci u Ženevi: Zakazani pregovori o Ukrajini i Iranu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Dva kruga diplomatskih pregovora o Ukrajini i Iranu biće održana u Ženevi u utorak, 17. februara, rekao je Rojtersu upućeni izvor.

Zakazani pregovori o Ukrajini i Iranu Izvor: Shutterstock

Izvor je naveo da će se američka delegacija, uključujući predsjedničke izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, sastati sa iranskim predstavnicima u utorak ujutru.

Predstavnici Omana biće prisutni i posredovaće u kontaktima između SAD i Irana.

"Vitkof i Kušner će potom popodne učestvovati u trilateralnim razgovorima sa predstavnicima Rusije i Ukrajine", dodao je izvor.

Predsjednik SAD Donald Tramp vrši pritisak na iranske vlasti nakon njihovog nasilnog obračuna sa demonstrantima i poslao je snažne mornaričke snage u tu regiju.

Istovremeno, Tramp pokušava da nagovori Ukrajinu i Rusiju da sklope sporazum o okončanju četvorogodišnjeg rata. 

(Srna)

