Rusija pustila prve ukrajinske zarobljenike, oglasio se Zelenski

Rusija pustila prve ukrajinske zarobljenike, oglasio se Zelenski

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Zelenski se oglasio o pregovorima Ukrajine i Rusije.

Prva grupa ukrajinskih zarobljenika puštena na slobodu Izvor: EPA/RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/EPA/HOLLIE ADAMS / POOL

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se javnosti nakon završenih mirovnih pregovora u Abu Dabiju, prijestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata, na kojim je dogovorena razmjena ratnih zarobljenika. Prva grupa ukrajinskih zarobljenika već se vratila kući, a Zelenski je otkrio dosad nepoznate detalje sa pregovora iz Abu Dabija.

"Danas sam dobio izvještaj od pregovaračkog tima nakon dva dana sastanka i pregovora u Emiratima sa američkom i ruskom stranom. Očekujem tim u Kijevu kako bismo i uživo održali sastanak.

Ono što može već sada da se kaže jeste da su planirani novi sastanci u bližoj budućnosti, vjerovatno u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo spremni za svaki format koji može da dovede do mira i koji će odvratiti Rusiju od nastavka ratovanja.

Krucijalno je da se ovaj rat završi na način da Rusija ne bude nagrađena za agresiju. Ovo je jedan od ključnih principa koji će garantovati bezbjednost, zahvaljujem se svim našim saveznicima", rekao je Zelenski.

Pogledajte fotografije ukrajinskih zarobljenika koji su se vratili kući

Nakon završenog današnjeg sastanka, Zelenski je objavio i snimak prvih zarobljenika koji su se vratili kući. Nije poznat tačan broj ljudi iz prve grupe koja je stigla kući iz zarobljeništva u Rusiji.

Ukrajina Rusija pregovori zarobljenici

