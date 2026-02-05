Rusija pustila prve ukrajinske zarobljenike, oglasio se Zelenski

Zelenski se oglasio o pregovorima Ukrajine i Rusije.

Izvor: EPA/RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/EPA/HOLLIE ADAMS / POOL

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se javnosti nakon završenih mirovnih pregovora u Abu Dabiju, prijestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata, na kojim je dogovorena razmjena ratnih zarobljenika. Prva grupa ukrajinskih zarobljenika već se vratila kući, a Zelenski je otkrio dosad nepoznate detalje sa pregovora iz Abu Dabija.

"Danas sam dobio izvještaj od pregovaračkog tima nakon dva dana sastanka i pregovora u Emiratima sa američkom i ruskom stranom. Očekujem tim u Kijevu kako bismo i uživo održali sastanak.

Ono što može već sada da se kaže jeste da su planirani novi sastanci u bližoj budućnosti, vjerovatno u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo spremni za svaki format koji može da dovede do mira i koji će odvratiti Rusiju od nastavka ratovanja.

Krucijalno je da se ovaj rat završi na način da Rusija ne bude nagrađena za agresiju. Ovo je jedan od ključnih principa koji će garantovati bezbjednost, zahvaljujem se svim našim saveznicima", rekao je Zelenski.

Today, I received a report from our negotiating team following two days of meetings and talks in the Emirates — with the American side and with the Russian side. I am expecting the team in Kyiv for a full in-person report, as many aspects cannot be properly discussed over the…pic.twitter.com/bKwzDOGJdd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)February 5, 2026

Pogledajte fotografije ukrajinskih zarobljenika koji su se vratili kući

Nakon završenog današnjeg sastanka, Zelenski je objavio i snimak prvih zarobljenika koji su se vratili kući. Nije poznat tačan broj ljudi iz prve grupe koja je stigla kući iz zarobljeništva u Rusiji.