© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Šeranić o alimentacionom fondu: "Iznos će biti 15 odsto od prosječne plate u Republici Srpskoj"

Šeranić o alimentacionom fondu: "Iznos će biti 15 odsto od prosječne plate u Republici Srpskoj"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da je osnovni razlog donošenja predloženog zakona o privremenom izdržavanju djece njihova zaštita kako ne bi ispaštala zbog neodgovornosti jednog od roditelja.

Šeranić je istakao da će cilj navedenog akta biti ostvaren priznavanjem i isplatom prava na privremeno izdržavanjem djece od strane Javne ustanove Fonda za dječiju zaštitu.

On je na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske naveo da će se predloženi akt primjenjivati u slučaju da jedan od roditelja ne izvršava obavezu izdržavanja djeteta, odnosno – ne plaća alimentaciju.

"Odnosiće se na djecu do 18 godina, odnosno do momenta kada drugi roditelj ne počne da izvršava svoju obavezu", rekao je Šeranić.

On je naveo da su uslovi za ostvarenje prava da roditelj kome je dijete povjereno ima pravosnažnu sudsku presudu kojom je određen iznos alimentacije, kao i rješenje o pokretanju postupka izvršenja od nadležnog suda.

"Iznos će biti 15 odsto od prosječne plate u Republici Srpskoj, odnosno trenutno 229 KM u slučajevima kada je iznos alimentacije koji je određen toliki ili veći. Kada je ta obaveza niža, isplaćuje se iznos koliko je odredio sud", precizirao je Šeranić.

On je dodao da će istovremeno Pravobranilaštvo Republike Srpske pokrenuti postupke naplate od roditelja koji ne izvršava svoju obavezu.

Šeranić je, obrazlažući navedeni akt koji je pred poslanicima po hitnom postupku, naveo da životne prilike određenog broja djece u Republici Srpskoj svjedoče o tome da njihovi roditelji nerijetko zanemariju svoje dužnosti iz sadržaja roditeljskog prva izbjegavanjem davanja izdržavanja.

"Roditelji ne izvršavaju, izvršavaju djelimično ili neredovno svoju obavezu", rekao je Šeranić.

U Narodnoj skupštini Srpske data je redovna pauza do 16.30 časova.

Alen Šeranić alimentacija Narodna skupština RS

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

