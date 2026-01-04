Šeranić: Nova bolnica u Trebinju - jedan od najznačajnijih projekata u zdravstvenom sistemu Srpske

Obilježavanje Dana Republike Srpske ove godine počinje sutra otvaranjem nove bolnice u Trebinju.

Izvor: Ministarstvo rada i boračko - invalidske zaštite

Nova bolnica u Trebinju je jedan od najznačajnijih zdravstvenih i infrastrukturnih projekata u istočnoj Hercegovini u posljednjih nekoliko decenija.

"Opremljena je najsavremenijom medicinskom opremom i predstavlja značajan iskorak za zdravstvenu zaštitu stanovnika istočne Hercegovine", naveo je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, gostujući u Јutarnjem programu RTRS-a.

Bolnica će, kaže, unaprijediti zdravstevni sistem i u Hercegovini i u Republici Srpskoj.

"Opremljena je magnetnom rezonancom, CT skenerom, te sa tri operacione sale, angio-salom i dvije ginekološke sale",naveo je Šeranić i dodao da nova bolnica otvara i nove perspektive.

Projekat projektovanja, izgradnje i opremanja nove bolnice u Trebinju po principu "ključ u ruke" podrazumijevao je izgradnju savremeno opremljene bolnice za pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga, u skladu sa najvišim standardima, građanima Trebinja i susjednih opština i gradova.

Novi bolnički kompleks prostire se na površini od 41.080 metara kvadratnih i sadrži savremeni objekat bolnice, prateći objekat tehničkog bloka, nadstrešnicu za sanitetska vozila, kao i kompletno uređene pristupne puteve za vozila i pješake, zajedno sa parkinzima i zelenim površinama.

Ukupna površina objekta bolnice, sa tehničkim blokom i nadstrešnicom za sanitetska vozila, je 17.826 metara kvadratnih.

Bolnički objekat ima 223 kreveta i obuhvatata odjeljenja onkologije, pulmologije, infektivno odjeljenje, odjeljenje psihijatrije, neurologije, interno, odjeljenje nefrologije, porođajno i ginekologiju, odjeljenje hirurgije i urologije, odjeljenje ORL i oftalmologije, urgentni blok sa sobom za opservaciju.

Ova zdravstvena ustanova posjeduje i dnevne bolnice - opštu i onkološku, dijalizu, hiruršku, internističku i kardiološku intezivnu njegu, poluintezivnu njegu, oporavak pacijenata – angiografiju i endoskopiju, oporavak pacijenata – ORL i oftalmologiju, odjeljenje za oporavak uz operacioni blok, odjeljenje za oporavak uz blok operativne ginekologije i akušerstva i intezivnu njegu – neonatologiju.

Medicinska oprema zadovoljava najviše standarde moderne bolnice izgrađene u skladu sa posljednjim tehnološkim dostignućima, prema visokim medicinskim standardima i adekvatna je za pružanje svih planiranih medicinskih usluga, dodaje se u saopštenju.

Otvaranje nove bolnice u trebinjskom naselju Pridvorci predviđeno je za 12.00 časova, nakon čega su planirane izjave za novinare.

(Mondo)