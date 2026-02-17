Kuzmić i Šeranić imenovani za potpredsjednike Vlade Republike Srpske

Na posebnoj sjednici Narodne skupština Republike Srpske imenovani su potpredsjednici Vlade Republike Srpske – Anđelka Kuzmić i Alen Šeranić, koji će ovu funkciju obavljati i u novom sazivu Vlade premijera Savo Minić.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

O ovoj tački dnevnog reda nije bilo skupštinske rasprave.

Kuzmićeva, koja obavlja dužnost ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, imenovana je za potpredsjednika Vlade iz reda hrvatskog naroda, dok je Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite, imenovan za potpredsjednika iz reda bošnjačkog naroda.

Nakon održavanja posebnih sjednica biće nastavljena 17. redovna sjednica Narodne skupštine, započeta 16. decembra 2025. godine, čiji je prvi nastavak završen 24. decembra.