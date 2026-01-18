Minić predložio novi sastav Vlade: Ministri će biti dostupni 24 sata

Mandatar Savo Minić predložio je danas Narodnoj skupštini novi sastav vlade Republike Srpske u kojoj je petoro novih ministara u odnosu na prethodni saziv Vlade.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Novi ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske biće Draga Mastilović, koji će na toj funkciji zamijeniti Sinišu Karana.

Za ministra privrede i preduzetništva predložen je Radenko Bubić, privrednik iz Kotor Varoša, koji će preuzeti funkciju od Vojina Mitrovića.

Nedžad Ned Puhovac preuzeće dužnost ministra trgovine i turizma od Denisa Šulića, dok je Radan Ostojić predložen za ministra rada i boračko-invalidske zaštite umjesto Danijela Egića.

Novi ministar za porodicu, omladinu i sport trebalo bi da bude Irena Ignjatović, koja će preuzeti ovu funkciju od Selme Čabrić.

U novoj Vladi Republike Srpske ostaju ministri finansija Zora Vidović, unutrašnjih poslova Željko Budimir, saobraćaja i veza Zoran Stevanović, te energetike i rudarstva Petar Đokić.

Na svojim funkcijama ostaće i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić, ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović, kao i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.

U novoj vladi Republike Srpske ostaju ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić, pravde Goran Selak i uprave i lokalne samouprave Senka Jujić.

MINISTRI DOSTUPNI 24 ČASA

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će novi model rada Vlade podrazumijevati da ministar bude najodgovorniji u svom resoru i dostupan 24 časa.

"Ministri moraju biti dostupni građanima i susretljivi za sve. Sve moraju učiniti da bi posao za koji su odgovorni bio završen", rekao je Minić na posebnoj sjednici Narodne skupštine o izboru novog saziva Vlade Srpske.

On očekuje konkretne rezultate u radu novog saziva Vlade, navodeći da ne želi podršku za namjere, već za rad u izvršavanju zadataka.

"NOVA VLADA OSNAŽIĆE SRPSKU I ODGOVORITI POTREBAMA GRAĐANA"

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da nova vlada treba da još agilnije i ažurnije rješava zadatke koje građani i privreda očekuju, da dodatno fiskalno i ekonomski osnaži Republiku Srpsku i podstakne započeti investicioni ciklus.

"Ministarstvo finansija osiguraće izvršenje Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu shodno planiranim prihodima i rashodima, te obezbijediti stabilno i nesmetano funkcionisanje finansijskog sistema Republike Srpske", rekao je Minić na posebnoj sjednici Narodne skupštine predstavljajući Program rada.

On je rekao da od ministarstva finansija očekuje proširenje kreditnih linija Investiciono-razvojne banke /IRB/ za privredu, aktiviranje Garantnog fonda sa povoljnijim kreditnim linijama za privredu.

"Ministarstvo finansija mora ojačiti mjere s ciljem suzbijanja sive ekonomije, te kreirati, po uzoru na Dina karticu /Nacionalna platna kartica Republike Srbije/, karticu Republike Srpske“, poručio je Minić.

Kada je riječ o Ministarstvu unutrašnjih poslova, Minić je istakao da je potrebno obezbijediti prostorije za smještaj lica lišenih slobode u 14 policijskih stanica, unaprijediti kapacitete za prevenciju i borbu protiv terorizma, kapacitete za odgovor na sajber napade i svih oblika kriminaliteta, te unaprijediti forenzičke kapacitete.

"Potrebno je unaprijediti i integrisati informaciono-komunikacioni sistem, unaprijediti kapacitete Ministarstva s ciljem poboljšanja uslova za rad, unaprijediti uslove za obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje što podrazumijeva dovršetak druge faze hangara za helikoptere, rekonstrukcija i izgradnja zatvorenog strelišta i drugo", istakao je Minić.

On je naveo da se nastavljaju aktivnosti na izgradnji Naučnotehnološkog parka Republike Srpske, koji će obuhvatati ukupno 7.500 metara kvadratnih korisnog prostora na pet etaža, a za koji će biti izdvojeno 35.000.000 KM.

"Ove godine počinjemo izgradnju Studentskog centra u Foči za šta smo obezbijedili 26.000.000 KM", istakao je Minić.

On je rekao da je vrijednost projekata na Univerzitetu u Banjaluci i Istočnom Sarajevu 19,7 miliona KM.

"Ističem i izgradnju Centra za visoko obrazovanje u Prijedoru u vrijednosti od 15.000.000 KM, a s ciljem ravnomjernog razvoja Republike Srpske i obrazovanja svih mladih ljudi, što je u skladu sa politikama Vlade kao i jačanju studentskog standarda", dodao je Minić.

Minić je rekao da će u narednom periodu biti izgrađeni, rekonstruisani i rehabilitovani brojni putni pravci, navodeći da je razvijena saobraćajna infrastruktura odlika modernih i naprednih društava.

"Biće rehabilitovani pravci Velečevo-Jezero, Novi Grad-Prijedor, Novi Grad-Kostajnica, Banjaluka, Kotor Varoš, Šamac-Obudovac, Caparde-Karakaj, Konjević Polje-Bratunac, Podromanija-LJubogošta, Trnovo-Brod na Drini, Nevesinje-Gacko i Trebinje-Bileća", rekao je Minić na posebnoj sjednici predstavljajući program rada vlade.

On je posebno naveo da će se raditi na izgradnji i završetku dionice auto-puta Banjaluka-Beograd, kao i na završetku dionice Banjaluka-Prijedor.

Kada je riječ o energetici, Minić je istakao da je za ovu godinu predviđena izgradnja značajnih energetskih objekata, a posebno hidroelektrana /HE/ "Bistrica", "Dabar", solarnih elektrana "Dubovik" i "Nevesinje" i vjetroelektrane "Grebak".

"Očekuje nas definisanje novih koraka u vezi sa aktivnostima na izgradnji HE `Buk Bijela`, aktiviranje projekta izgradnje Vjetroelektrane `Hrgud`, projekat izgradnje gasovoda od granice sa Srbijom do Novog Grada, kao i izgradnja gasnih elektrana. U toku je projekat gasifikacije istočnog dijela Republike Srpske. Ukupna vrijednost projekta je 94.850.000 KM. Rok za završetak izgradnje ovog gasovoda je oktobar ove godine", istakao je Minić.

On je rekao da će kroz reformu javnih preduzeća, posebna pažnja biti posvećena funkcionalnom i korporativnom restrukturisanju Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske".

"Reorganizacija i konsolidacija svih preduzeća u Mješovitom holdingu `Elektroprivreda Republike Srpske` je preduslov za dugoročno obezbjeđenje energetske sigurnosti i nezavisnosti, za održavanje konkurentnosti i pristupačnosti cijena energije za domaćinstva i privredu, razvoj tržišta električne energije uz integraciju u EU tržište, kao i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije", istakao je Minić.

Od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Minić je tražio da posebnu pažnju posveti rješavanju problema roditelja-njegovatelja i zapošljavanja lica sa invaliditetom.

"Za korisnike koji nisu ostvarili pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju, iz razloga što njihova djeca ne ispunjavaju uslov potrebe za posebnom njegom, predviđeno je da se u Zakonu o socijalnoj zaštiti uvede nova kategorija korisnika kod postojećeg prava, odnosno podrška na izjednačavanje mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju", rekao je Minić.

On je istakao da će Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite biti zaduženo i za zaključivanje dodatna dva sporazuma kojim će se obezbijediti liječenje Srba iz Federacije BiH u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.

"Ministarstvo će u ovoj godini osnovati centar za vaspitanje i obrazovanje djece, uspostaviće kompatibilan informacioni sistem socijalne karte Republike Srpske, te izvršiti nabavku prostora za organizacione jedinice Fonda za dječju zaštitu", istakao je Minić.

Uz napomenu da je završena izgradnja bolnice u Trebinju, Minić je dodao da će se u ovoj godini raditi na izgradnji i opremanju Klinike za psihijatriju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, unapređenju kapaciteta bolnice u Prijedoru i izgradnji objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelim od malignih bolesti sa palijativnom njegom Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

"Radićemo na opremanju opremanje savremenom dijagnostičko-terapijskom opremom domova zdravlja i bolnica, u saradnji sa Svjetskom bankom i na osnivanju Centra za specijalističke usluge u oblasti socijalne zaštite u Foči, Banjaluci i Derventi", rekao je Minić.

(Srna/Mondo)