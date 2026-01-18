logo
NSRS o ostavci premijera i izboru nove Vlade RS

Izvor SRNA
0

U Banjaluci će danas biti održana posebna sjednica Narodne skupštine o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Save Minića.

Srn2025-12-16_1049100_0.jpg Izvor: NSRS

Početak zasjedanja predviđen je u 11.00 časova.

Po okončanju ove posebne sjednice, treba bi da zasjeda Kolegijum Narodne skupštine o održavanju nove sjednice o izboru nove vlade.

Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavijestila da će ponovo biti predložen za mandatara.

Trišić Babić je istakla ranije da ova odluka ima za cilj da se onemogući stvaranje još jedne vještačke krize u režiji strane uprave, kao i da o procesima u Srpskoj odlučuje Republika Srpska i njene institucije, a ne niko izvan nje.

Budući mandatar Savo Minić saopštio je danas prijedlog sastava nove vlade u kojoj je pet novih ministara, a resor rada i boračko-invalidske zaštite trebalo bi da vodi predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.

Osim u resoru boračko-invalidske zaštite, Minić je predložio nove ministre i u resorima nauke i visokog obrazovanja, porodice omladine i sporta, privrede i preduzetništva, te trgovine i turizma.

Za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje predložen je bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović, za ministra privrede i preduzetništva Radenko Bubić, za ministra porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović, a za ministra trgovine i turizma Ned Puhovac.

