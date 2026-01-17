Ko su novi ministri u Vladi Republike Srpske? Minić saopštio imena pet novih članova

Premijer Republike Srpske Savo Minić danas je predstavio prijedlog sastava nove Vlade, koji u odnosu na prethodni saziv donosi pet novih ministarskih imena.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Ključna promjena u novom kabinetu odnosi se na resor rada i boračko-invalidske zaštite, koji bi u 19. sazivu izvršne vlasti trebao voditi aktuelni predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.

Minić je za ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje predloži bivše dekana Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Dragu Mastilović, dok će resor privrede i preduzetništva u narednom periodu voditi privrednik Radenko Bubić.

Personalne promjene obuhvatile su i Ministarstvo porodice, omladine i sporta na čije čelo je predložena Irena Ignjatović, dok je za novog ministra trgovine i turizma mandatar imenovao Neda Puhovca.

"Mijenja se skoro pola Vlade. Svakako bi došli u situaciju da moramo birati novu Vladu. Ovim pokazujemo političku snagu i moć da u kratkom vremenkom periodu rekonstruišemo Vladu. Ne postoji bilo kakav zastoj u radu i obavezama Vlade", poručio je Minić.

On je istakao da se ne kažnjava niko, već se unosi nova energija i pojačavaju aktivnosti za 2026. godinu.

"Iza nas su godine pune izazova, od napada na institucije Republike Srpske, međunarodnog pritiska i unutrašnjih problema u BiH. Ovo je dobar i na vrijeme planiran proces".

Podsjećamo, Minić je prije dva dana vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić obavijestila ga je da će ponovo biti predložen za mandatara.

Minić je juče, nakon konsultacija sa predstavnicima političkih stranaka, saveza, organizacija i udruženja, rekao da će nova vlada u potpunosti biti posvećena jačanju ekonomije i poboljšanju životnog standarda građana, kao i da je Srpska finansijski stabilna i da se sve obaveze redovno izmiruju.

U Banjaluci će sutra biti održana posebna sjednica Narodne skupštine o usvajanju ostavke predsjednika Vlade Save Minića. Po okončanju ove posebne sjednice, zasjedaće Kolegijum Narodne skupštine o održavanju nove sjednice o izboru nove vlade.