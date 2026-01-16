Minić se sastao sa predstavnicima političkih partija u Banjaluci

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjaluci sa predstavnicima političkih partija.

Izvor: RTRS

Sastanku koji se održava u sjedištu Vlade Srpske prisustvuju lideri SP-a Petar Đokić, SPS-a Goran Selak, DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, NPS-a Darko Banjac, DNS-a Nenad Nešić, visoki funkcioner Ujedinjene Srpske Milan Petković, kao i ostali predstavnici stranaka.

Minić će se u 13.00 časova sastati sa predstavnicima socijalnih partnera, a nakon oba sastanka predviđena su saopštenja.

Sastanak Minića sa delegacijom SNSD-a počeće u 15.30 časova u sjedištu Vlade Republike Srpske, a nakon toga biće održana konferencija za novinare.