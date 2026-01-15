logo
Ustavni sud BiH 22. januara odlučuje o Vladi Republike Srpske

Autor Nikolina Damjanić Izvor Glas Srpske
0

Ustavni sud Bosne i Hercegovine donijeće 22. januara odluku o ustavnosti Vlade Republike Srpske, na čijem čelu je Savo Minić.

20230105_164537.jpg Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Na dnevnom redu sjednice Ustavnog suda nalazi se zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke Narodne skupštine RS o izboru Vlade.

O ovom pitanju Sud je već raspravljao na plenarnoj sjednici 27. i 28. novembra 2025. godine, ali tada konačna odluka nije donesena, piše Glas Srpske.

Podsjećamo, Savo Minić je danas podnio ostavku na funkciju premijera Srpske, ali je odmah predložen za mandatara za sastav nove Vlade. Narodna skupština RS trebala bi u nedjelju razriješiti Minića, a potom ga ponovo imenovati za premijera i izglasati novi sastav Vlade Republike Srpske.

