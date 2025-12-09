Ustavni sud BiH stavio van snage Zakon o finansiranju političkih partija u Republici Srpskoj

Ustavni sud BiH odlučio je danas da privremeno van snage stavi Zakon o finansiranju političkih organizacija Republike Srpske.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Ova odluka donesena je po zahtjevu za ocjenu ustavnosti i donošenje privremene mjere koji je uputio zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Darko Babalj.

Ustavni sud BiH je u obrazloženju odluke naveo da postojanje bitno različitih zakonskih rješenja na nivou BiH i entiteta kada je riječ o javnom finansiranju političkih organizacija ukazuje na sumnju da bi primjena osporenog zakona mogla da ugrozi ustavno načelo vladavine prava i rezultuje različitim tretmanom u ostvarivanju političkih prava i aktivnosti političkih stranaka iz Srpske.

"Relevantnom se smatra i činjenica da se postupak odlučivanja odvija u samom završetku budžetske godine, kada je potrebno izvršiti raspodjelu već planiranih sredstava", saopšteno je iz Ustavnog suda BiH.

U saopštenju se navodi da bi nedonošenje privremene mjere, u slučaju da zahtjev podnosioca naknadno bude usvojen, dovelo do situacije u kojoj se ta sredstva više ne bi mogla rasporediti za tekuću godinu i da bi njihova isplata bila onemogućena.

"Zbog iste okolnosti, postoji realna mogućnost da sredstva za javno finansiranje političkih subjekata uopšte ne budu planirana u budžetu Republike Srpske za 2026. godinu", dodaje se u saopštenju.

Odluka o privremenoj mjeri, kako je navedeno, ne prejudicira odluku o meritumu zahtjeva.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 21. maja, po hitnom postupku, Zakon o finansiranju političkih organizacija kojim je predviđeno da se ove organizacije, između ostalog, finansiraju iz članarina, dobrovoljnih priloga pravnih i fizičkih lica, te izdavačke djelatnosti.