Ustavni sud BiH odbio Vukanovićevu apelaciju

Ustavni sud BiH odbacio je na vanrednoj plenarnoj sjednici apelaciju političke organizacije "Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića" koja se odnosila na prijavu SNSD-a za učešće na prijevremenim izborima za predsjednika RS koji će se održati 23. novembra.

Zaključeno je da nisu u skladu sa Ustavom BiH navodi apelanta o kršenju slobode okupljanja i udruživanja, saopšteno je iz Ustavnog suda.

U obrazloženju se ističe da se apelant ne može pozvati na kršenje člana Ustava BiH samo zato što smatra da odluke redovnih sudova i nadležnih organa nisu donesene u skladu sa načelom vladavine prava.

Apelant, kako se navodi, mora navesti na koji način je zbog kršenja vladavine prava povrijeđeno neko pravo ili sloboda zagarantovani Ustavom BiH i Evropskom konvencijom.

U suprotnom, ističu iz Ustavnog suda, svako lice će moći podnijeti apelaciju protiv odluke redovnog suda, pozivajući se na određeni član Ustava BiH bez obzira na to da li se tom odlukom zaista odlučivalo o njegovim pravima i interesima.

Iz Ustavnog suda su istakli da predmet nije bila prijava apelanta, niti je Ustavni sud zapazio da se odlučivalo o nekom drugom pravu apelanta, te da apelant nije predložio svog kandidata za prijevremene izbore, tako da ne može uočiti kako je konkretni postupak mogao direktno ili indirektno uticati na njegova prava kao političkog subjekta.

Ustavni sud zapaža da apelant navodi da su mu zbog odluka Suda BiH i Centralne izborne komisije BiH povrijeđena ustavom zagarantovana prava, ali ne navodi na koji način osporena odluka utiče na bilo koje njeno pravo, direktno ili indirektno.

"Iz navedenog proizlazi da apelant nije naveo niti pružio dokaze da bi odluka koju osporava apelacijom mogla imati bilo kakvog uticaja na njegova ustavna prava ili osnovne slobode", dodaje se u saopštenju.

U vezi sa apelantovim pozivanjem na određeni član Ustava BiH, Ustavni sud je ukazao da se ne radi o materijalnom pravu na čije se kršenje apelant može samostalno pozvati, već o ustavnoj odredbi kojom se obavezuju BiH i oba entiteta da obezbijede najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, zbog čega Ustavni sud smatra da i ovi navodi apelanta nisu u skladu sa Ustavom BiH.

"S obzirom na odluku u ovom predmetu, Ustavni sud je zaključio da nije neophodno razmatrati zahtjev apelanta za donošenje privremene mjere", dodaje se u saopštenju.