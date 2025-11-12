logo
Vukanović predao krivične prijave protiv Stanivukovića, Dodika, Viškovića, Minića i Stevandića

Vukanović predao krivične prijave protiv Stanivukovića, Dodika, Viškovića, Minića i Stevandića

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
0

Klub poslanika Za pravdu i red u NSRS predao je Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske krivične prijave protiv Draška Stanivukovića, Radovana Viškovića, Save Minića, Milorada Dodika i Nenada Stevandića zbog, kako su naveli, malverzacija i kriminala.

25.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Traže da Tužilaštvo istraži četiri velike afere, zbog kojih se, kako navode, Srpska nalazi pred gubitkom više stotina miliona maraka.

Afera "Končar i gradska rasvjeta u Banjaluci"

Klub Za pravdu i red, Republičkom tužilaštvu je predao krivičnu prijavu protiv Draška Stanivukovića i odgovornih zbog afere "Končar-gradska rasvjeta u Banjaluci", pišu Nezavisne novine.

Smatraju da je taj posao, vrijedan 35 miliona KM, namješten firmama iz Hrvatske i Srbije za javnu rasvjetu.

Afera "Comsar"

Drugu krivičnu prijavu Vukanović i poslanici Liste za pravdu i red, podnijeli su protiv Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, Duška Perovića, Radovana Viškovića, bivšeg premijera Srpske, ali i Sava Minića, aktuelnog premijera, te drugih odgovornih osoba, a u vezi sa, kako su istakli, kriminalnim poslom otkupa koncesija od "Comsara" i Rašida Serdarova, koji će građani Srpske platiti preko 300 miliona KM.

Afera "Auto-put i Kinezi"

Krivična prijava protiv Radovana Viškovića, te još nekoliko osoba, podnesena je zbog afere "Auto-put" i aneksa ugovora sa Kinezima vrijednog 178 miliona maraka.

Kupovina zgrade u Brčkom

Krivična prijava protiv Nenada Stevandića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i drugih odgovornih, podnesena je zbog namještanja tendera kupovine objekta u Brčkom, koji je Vlada Republike Srpske platila 36 miliona maraka.

(Mondo)

