Vukanović sumnja na zloupotrebe: Predaje Tužilaštvu krivične prijave protiv više zvaničnika, ali i Stanivukovića

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Klub za pravdu i red, na čelu sa predsjednikom stranke Nebojšom Vukanovićem, najavio je da će u srijedu u 10 sati predati Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske prijave protiv više visokih zvaničnika zbog sumnji na zloupotrebe.

11.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vukanović je na svom sajtu objavio da će biti podnesene odvojene prijave protiv više visokih zvaničnika. Prva prijava je protiv Radovana Viškovića i drugih odgovornih lica u aferi "Auto-put", koja se tiče aneksa ugovora sa kineskim partnerima vrijednog 178 miliona maraka.

Nakon toga, kako je naveo, slijedi prijava protiv gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića i drugih odgovornih u aferi "Končar-gradska rasvjeta", gdje su, ističe, poslovi vrijedni 35 miliona maraka dodijeljeni firmama iz Hrvatske i Srbije.

Vukanović je takođe najavio krivičnu prijavu protiv Nenada Stevandića i drugih zvaničnika zbog sumnje na namještanje tendera za kupovinu objekta u Brčkom, koji je Vlada Republike Srpske platila 36 miliona maraka.

"Podnosimo prijavu i protiv Dodika, Perovića, Viškovića, Minića i drugih odgovornih za kriminalni posao otkupa koncesija od "Komsara" i Rašida Serdarova, koji će građani Srpske platiti preko 300 miliona maraka", objavio je Vukanović.

Nebojša Vukanović

