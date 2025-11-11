Vukanović sumnja na zloupotrebe: Predaje Tužilaštvu krivične prijave protiv više zvaničnika, ali i Stanivukovića

Klub za pravdu i red, na čelu sa predsjednikom stranke Nebojšom Vukanovićem, najavio je da će u srijedu u 10 sati predati Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske prijave protiv više visokih zvaničnika zbog sumnji na zloupotrebe.
Vukanović je na svom sajtu objavio da će biti podnesene odvojene prijave protiv više visokih zvaničnika. Prva prijava je protiv Radovana Viškovića i drugih odgovornih lica u aferi "Auto-put", koja se tiče aneksa ugovora sa kineskim partnerima vrijednog 178 miliona maraka.
Nakon toga, kako je naveo, slijedi prijava protiv gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića i drugih odgovornih u aferi "Končar-gradska rasvjeta", gdje su, ističe, poslovi vrijedni 35 miliona maraka dodijeljeni firmama iz Hrvatske i Srbije.
Vukanović je takođe najavio krivičnu prijavu protiv Nenada Stevandića i drugih zvaničnika zbog sumnje na namještanje tendera za kupovinu objekta u Brčkom, koji je Vlada Republike Srpske platila 36 miliona maraka.
"Podnosimo prijavu i protiv Dodika, Perovića, Viškovića, Minića i drugih odgovornih za kriminalni posao otkupa koncesija od "Komsara" i Rašida Serdarova, koji će građani Srpske platiti preko 300 miliona maraka", objavio je Vukanović.