Uhapšen advokat Čedomir Stojković: Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a evo zbog čega

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Advokat Čedomir Stojković uhapšen je danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je putem društvenih mreža pozivao na nasilni obračun sa vlastima i nasilnu promjenu ustavnog uređenja Srbije.

Uhapšen advokat Čedomir Stojković Izvor: Kurir TV

Advokat Čedomir Stojković, kako se nezvanično saznaje, uhapšen je danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu jer je nizom objava na društvenim mrežama pozivao narod na obračun sa vlastima sve u cilju nasilne promene ustavnog uređenja.

Stojković je, kako se saznaje, u nizu svojih objava agitovao da se u Srbiji sprovede tzv. "Evro Majdan" - koji podrazumijeva nasilno svrgavanje najviših državnih organa i njihovih predstavnika poput scenarija koji se dogodio u Ukrajini 2014. godine. 

On se tereti za krivično djelo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

(Kurir/Mondo) 

