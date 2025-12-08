Bivša Trampova advokatica napušta funkciju federalnog tužioca u Nju Džersiju

Bivša lična advokatica Donalda Trampa, Alina Haba, saopštila je u ponedjeljak da podnosi ostavku na mjesto glavne savezne tužiteljke u Nju Džerziju, odustajući od borbe da ostane na funkciji nakon što je apelacioni sud utvrdio da je tu dužnost obavljala nezakonito.

Izvor: Bonnie Cash - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia

U izjavi objavljenoj na društvenim mrežama, Haba je napala presudu suda ocjenjujući je politički motivisanom, ali je navela da podnosi ostavku "kako bi zaštitila stabilnost i integritet" svoje kancelarije, javlja AP.

"Ali nemojte zamijeniti poštovanje odluke sa predajom", poručila je, dodajući da će administracija nastaviti žalbeni postupak. "Ova odluka neće oslabiti Ministarstvo pravde, niti će oslabiti mene".

Haba je najavila da će ostati u Ministarstvu pravde kao viša savjetnica američkoj državnoj tužiteljki, Pam Bondi.

Haba, 41, imenovana je u martu da privremeno obavlja funkciju vršioca dužnosti savezne tužiteljke za Nju Džerzi, jedno od najuticajnijih tužilačkih mjesta u zemlji, zaduženo za sprovođenje federalnih krivičnih i građanskih zakona.

Nekadašnja partnerka u maloj advokatskoj firmi u Nju Džerziju, Haba je bila jedna od najvidljivijih Trampovih pravnih braniteljki tokom njegove četiri godine van funkcije, zastupajući ga pred sudovima i često se pojavljujući na kablovskim televizijama kao njegova "pravna portparolka".

Međutim, imala je malo iskustva pred saveznim sudovima, a dvojica demokratskih senatora iz Nju Džerzija najavila su da će blokirati njenu potvrdu u Senatu.

Kada joj je mandat istekao u julu, panel saveznih sudija imenovao je jednog od njenih podređenih na tu funkciju. Bondi je, međutim, odmah otpustila zamjenu, tvrdeći da je Habino uklanjanje posljedica "politički motivisanih sudija".

Presuda nižeg suda da je Haba nezakonito obavljala dužnost pokrenula je višemjesečni pravni sukob, uzrokujući zbrku i kašnjenja u federalnom sudskom sistemu Nju Džerzija.

Početkom ovog mjeseca, federalni apelacioni sud u Filadelfiji definitivno ju je diskvalifikovao iz obavljanja funkcije, navodeći u presudi da "građani Nju Džerzija i lojalni zaposleni u Kancelariji američkog tužioca zaslužuju jasnoću i stabilnost".

Haba je jedna od nekoliko tužitelja iz Trampove administracije čija su imenovanja dovedena u pitanje.

Ministarstvo pravde ranije je najavilo žalbu na odluku sudije da odbaci krivične postupke protiv bivšeg direktora FBI Džejmsa Komija i državne tužiteljke Njujorka Letiše Džejms, uz obrazloženje da je tužiteljka koja je podnijela optužnice, Lindzi Haligan, nezakonito imenovana za vršioca dužnosti američke tužiteljke za istočni distrikt Virdžinije.

Nije jasno da li bi odustajanje administracije od pokušaja da zadrži Habu na funkciji moglo uticati na status drugih američkih tužilaca čija su imenovanja osporavana odbrane.

U saopštenju objavljenom u ponedjeljak na platformi X, Bondi i zamjenik državnog tužioca Tod Blanš optužili su sudije za "nedopustivu kampanju pristrasnosti i neprijateljstva" prema Haligan, zato što je postavljala pitanja o tome zašto je još uvijek identifikovana kao američka tužiteljka u sudskim dokumentima.