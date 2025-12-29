Tereti se zbog 17 objava na X profilu: Oglasilo se tužilaštvo o hapšenju advokata Čedomira Stojkovića

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici MUP RS uhapsili su advokata Čedomira Stojkovića (43) zbog sumnje da je putem društvenih mreža godinama pozivao građane na svrgavanje najviših državnih organa i njihovih predstavnika.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS uhapsili su Čedomira Stojkovića (43) zbog postojanja osnova sumnje da je u periodu od aprila 2022. godine do decembra 2025. godine različitim objavama na društvenim mrežama pozivao građane na svrgavanje najviših državnih organa i njihovih predstavnika.

Krivičnom prijavom osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo Pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja iz člana 309 Krivičnog zakonika. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje.

Postoje osnovi sumnje da je Čedomir Stojković od aprila 2022. godine do decembra 2025. godine putem društvenih mreža objavljivao svoje ili tuđe izjave, komentare ili autorske tekstove koji su svojim sadržajem nedvosmisleno ukazivali na namjeru osumnjičenog da podstakne veći broj građana ili ih učvrsti u namjeri da preduzmu činjenja kojima bi ugrozili funkcionisanje državnih organa Republike Srbije, što bi za posledicu imalo svrgavanje najviših državnih organa i njihovih predstavnika.

Osumnjičeni Č. S. se tereti zbog 17 objava, među kojima su objave na njegovom X nalogu:

24. aprila 2022. godine : "Ja isto pozivam na rušenje ovog nedemokratskog, korumpiranog, proruskog, robovlasničkog, i licemernog ustavnog poretka. Čiji ste dio. To je ustavni poredak koji je Vama dopadljiv i prirodan pa ga zato na štetu svih građana Srbije čuvate."

15. maja 2023. godine : "Majdan je rudnik demokratije jednako kao 5. oktobar Miloševićeve i Šešeljeve sluge koje smo tada zbacili od kada su se vratili na vlast pokušavaju da nam unište sliku te naše revolucije, koja je neprijatelj i sadašnje diktature, koju ćemo srušiti!"

31. avgusta 2024. godine : "Na bezbjednosnim forumu u Pragu Aleksandar Vučić je priznao da je proces pristupanja Srbije Evropskoj Uniji mrtav, kroz jasnu rečenicu: 'Svi vide neke prilike i ponovno oživljavanje procesa'. Pomirite se - Vučić je ubio proces pristupanja! Srbiji je potreban Euromajdan!"

30. juna 2025. godine : "Režim zna da nas ima različitih mišljenja i stavova. I onda pokušava to koristi za sejanje podela. Ali podela nema! Svi smo na ulicama sa jednim ciljem: da SRUŠIMO Vučića! A potom ćemo se zajedno i iskreno dogovarati i raspravljati o najboljim putevima. Za decu i sve nas!"

1 8. jula 2025. godine : "Režim u Srbiji međutim, zamršen u ruske kučine i zagrljen kineskim butinama, a lojalan samo Kremljiu, sve više zna da je kao takav ništa drugo nego geopolitička greška... Vlast će se smeniti u teškoj borbi. Koja je postala jasno neizbežna onoga časa kada je režim zauzeo Pionirski park To nije 'ćacilend', niti jeftina emisija sa Pink televizije. To su vam barikade. To vam je kamp i poligon za pripremu sukoba bez kog se oni neće povući."

Potom je 28. septembra 2025. godine na Jutjub kanalu "Bez cenzure" objavljen insert iz emisije "Bez ustručavanja" u kojoj je osumnjičeni između ostalog više puta ponovio: "Neće biti mira u Srbiji dok je Aleksandar Vučić predsednik", a naveo je i "Srbi su odlučili da sruše Vučića. Mira neće biti dok je Vučić predsednik. Rešena stvar".

5. oktobra 2025. godine : "... vi studenti danas ćutite. Potpuno ste prihvatili Vučićev narativ o obojenoj revoluciji. Njegove reči gospodare vašim umovima. To ste dozvolili. Sada se samo trudite da dokažete da vi niste obojena revolucija. Kakav apsurd Kome dokazujete to?!? Njemu??? Ćacijima??? Njihovo mišljenje vam bitno? Njihovo mišljenje je NEBITNO! ... A tada smo se borili ne samo za sebe, već i za vas koji ste tek trebali biti rođeni. I eto vas. Rođeni. Da jedne strane nezahvalni. Sa druge strane se napinju da dokažu Vučiću da nisu 'obojena revolucija'. Ja jesam obojena revolucija!..."

18. decembra 2025. godine : "Kada je Viktor Janukovič odbio da pošalje delegaciju Ukrajine u Brisel, ukrajinski narod je izašao na Majdan i srušio Janukoviča. To je bilo 2014. godine. GDE su protesti u Srbiji zbog ovoga????"

Vijest o smrti Slavka Aleksića, pozivajući se na objave osumnjičenog Čedomira Stojkovića i objave D.M. prenijeli su portali u regionu: radiosarajevo. ba, bosna. hr i politicki. ba.