Savjet ministara usvojio memorandum, Forto: Vozačke dozvole iz BiH važiće u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Savjet ministara danas je u Sarajevu usvojio memorandum o razumijevanju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o priznavanju vozačkih dozvola, što će olakšati građanima BiH koji borave u toj zemlji, rekao je u Sarajevu ministar komunikacija i transporta Edin Forto.

Srn2025-12-29_1612335_0.jpg Izvor: Goran Janjić/Srna

Prema njegovim riječima, na sjednici je usvojena i informacija o Reformskoj agendi u kojoj je jasno naznačena obaveza BiH da potpiše dva sporazuma sa Evropskom komisijom - o instrumentu i o zajmu, jer postoji kreditni dio Reformske agende.

"Naša je obaveza da odredimo instituciju sa osobom u ime nje, koja će biti glavni koordinator za Reformsku agendu, koja će odgovarati Evropskoj komisiji po ovim sporazumima", izjavio je Forto novinarima.

Forto je rekao da je usvojeno da će biti koordinacija između tri institucije - Direkcije za ekonomsko planiranje, Direkcije za evropsko planiranje i Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara, koje će sprovoditi ove sporazume.

"Ostaje da se vidi ko će i u ime koje institucije biti taj koordinator", zaključio je Forto.

