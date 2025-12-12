Savjet ministara razmatra formiranje kancelarije glavnog pregovarača BiH s EU

Na sjednici Savjeta ministara, zakazanoj za utorak, 16. decembar, u drugom krugu glasanja naći će se Prijedlog odluke o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača BiH s Evropskom unijom kao privremenog tijela Savjeta ministara.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Ministarstvo pravde na dnevni red dostavilo je nove tekstove Nacrta zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Pred ministrima će se naći i Nacrt sporazuma o grantu između Švedske i Savjeta ministara u vezi s programom Institucionalno jačanje za rezultate u rodnoj ravnopravnosti, saopšteno je na veb-stranici Savjeta ministara.

Na dnevnom redu su i Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Savjeta ministara i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola, kao i Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2026. godinu.

Na sjednici bi trebalo da se razmatra Prijedlog odluke o formiranju radnih podgrupa Stalnog koordinacionog tijela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te finansiranja širenja oružja za masovno uništenje u BiH i Prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do 31. decembra.

Ministarstvo bezbjednosti dostavilo je Informacija o stanju u oblasti migracija u BiH u prvih šest mjeseci.