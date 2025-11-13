logo
Politički spor oko pregovarača BiH sa EU: Krišto tvrdi da je odluka Parlamenta neustavna

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto istakla je odluka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o formiranju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU neustavna i nezakonita.

Krišto o imenovanju glavnog pregovarača za EU Izvor: Srna

Krišto je dodala da samim tim nije obavezujuća za Savjet ministara koji je jedini nadležan za imenovanje glavnog pregovarača.

Na jučerašnjoj sjednici Savjeta ministara Krištova se pozvala na Zakon o Savjetu ministara koji jasno propisuje da ova institucija može provoditi samo odluke koje su u okviru ustavne nadležnosti donijela oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

S obzirom na to da ova odluka nije usvojena u Domu naroda, Krištova je istakla da ona, prema važećem pravnom okviru, ne može imati pravne efekte prema izvršnoj vlasti, piše današnji zagrebački "Večernji list" izdanje za BiH.

Krištova je podsjetila i na hijerarhiju pravnih akata u BiH, prema kojoj Poslovnik Predstavnikog doma ne može derogirati odredbe Ustava i zakona BiH.

Ističući da je, prema važećem ustavnom okviru, imenovanje glavnog pregovarača isključiva nadležnost Savjeta ministara, Krištova je zaključila da je potrebno poštovati ustavni okvir i zakonske propise kako bi BiH nastavila s procesom pristupanja EU bez dodatnih političkih smetnji i nesuglasica.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je 30. oktobra odluku o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača sa EU i njegovih zamjenika, a glasanju i raspravi o tome nisu prisustvovali poslanici SNSD-a i Srpskog kluba.

Ovom odlukom je predviđeno da glavnog pregovarača imenuju poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. 

(Srna)

Borjana Krišto glavni pregovarač EU Savjet ministara

