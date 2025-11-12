SNSD uputio zahtjev Ustavnom sudu BiH: Traže privremenu mjeru zbog pregovarača sa EU

Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini RS uputio je danas Ustavnom sudu BiH zahtjev radi ocjene usklađenosti sa Ustavom BiH odluke o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača BiH sa EU.

Izvor: Srna/Jelena Savić

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio je da su ovom odlukom povrijeđeni Ustav BiH, ali i nadležnosti.

On je ukazao na to da su povrijeđeni bazični temelji na kojima se zasniva BiH, a to je da je sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, koji imaju svoje predstavnike u Predsjedništvu BiH, Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i Savjetu ministara.

Mazalica je rekao da ako Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, kao predstavnika građana, uzme za pravo sebi da radi posao Predsjedništva BiH, Doma naroda parlamenta BiH i Savjeta ministara, onda to znači da taj dom zaobilazi bazične temelje na kojima je zasnovana BiH.

"Logično je da to mjesto pripada Republici Srpskoj, srpskom narodu i SNSD-u kao najvećoj partiji", rekao je Mazalica.

On je napomenuo da je ovo ne samo napad na ustavni poredak od stranaka iz političkog Sarajeva, već i stranaka iz Srpske koje su glasale za ovu odluku, poput SDS-a, PDP-a i Liste za pravdu i red.

"Ovim je ugrožena ne samo Republika Srpska nego i osnovni principi Dejtonskog sporazuma i zaštita principa da bez srpskog naroda nema donošenja odluka u institucijama BiH", poručio je Mazalica.

On je naglasio da glavni pregovarač nema smisla ako ga ne priznaju institucije Republike Srpske i ne može da radi u skladu sa mehanizmom koordinacije bez institucija Srpske.

Izvor: Srna/Jelena Savić

Predsjednik Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Mladen Ilić podsjetio je na nadležnosti Predsjedništva BiH poput vođenje spoljne politike, imenovanje ambasadora i ostalih međunarodnih predstavnika, predstavljanje BiH u međunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama i traženje članstva u onim međunarodnim organizacijama i institucijama u kojima BiH nije član, kao i vođenje pregovora za zaključenje međunarodnih ugovora.

"Jedna od tih stvari bi trebalo da bude i imenovanje glavnog pregovarača. Pravne norme su pogažene i došli smo u situaciju da sve ono na čemu bi se trebalo temeljiti zakonodavstvo i ozbiljno državno uređenje je degradirano", rekao je Ilić i dodao da Savjet ministara može kroz svoje ingerencije i djelovanje da razgovara o temi imenovanja pregovarača.

On je naveo da traže i donošenje privremene mjere o stavljanju van snage nevedene odluke do konačne odluke Ustavnog suda BiH, a zbog sprečavanja štetnih posljedica po ustavni poredak BiH, njen međunarodni položaj, preuzete međunarodne obaveze, kao i sukob i podjelu nadležnosti u ustavnom poretku BiH.

Ilić je pozvao da se odustane od ove odluke, te napomenuo da nije kasno da se dođe do "zajedničkog jezika" u okviru Predsjedništva BiH, a ukoliko u ovoj instituciji ne bude konsenzusa nije isključena mogućnost da se Narodna skupština izjasni.

"Narodna skupština će morati poslati jasan stav o ovom pitanju, jer ovakvo nešto bi bilo direktno kršenje Ustava BiH", rekao je Ilić.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je 30. oktobra odluku o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača sa EU i njegovih zamjenika, a glasanju i raspravi o tome nisu prisustvovali poslanici SNSD-a i Srpskog kluba.

Ovom odlukom je predviđeno da glavnog pregovarača imenuju poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

(Srna)