Cvijanović o napadima na Srbe u Hrvatskoj: Zašto ćuti EU?

Cvijanović o napadima na Srbe u Hrvatskoj: Zašto ćuti EU?

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović najoštrije je osudila posljednje napade na Srbe u Splitu i Zagrebu

cvijanović o napadima na srbe u hrvatskoj Izvor: Srna/Goran Janjić

Ukazala da je sramno što Evropska unija ćuti povodom ovakvih incidenata koji se dešavaju u državi koja je njena punopravna članica.

Na pitanje novinara da prokomentariše govor mržnje, uvrede i zastrašivanje kojem je izložen srpski narod u Hrvatskoj, Cvijanović je odgovorila da ustaški pokliči i parole su, očigledno, ne samo recidivi mračne prošlosti, već i sadašnjost sa kojom Hrvatska odbija da se suoči.

"Ova država je dužna da zaštiti Srbe koji su od konstitutivnog naroda u Hrvatskoj postali obespravljena manjinska zajednica i meta za napade ekstremista", poručila je Cvijanović.

