"Primijetili smo osobe s kapuljačama pored srpskog autobusa ": Detalji pokušaja napada na karatiste iz Srbije

Autor N.D. Izvor mondo.rs
U Rijeci je sinoć spriječen mogući napad na mlade karatiste iz Srbije na Balkanskom prvenstvu, zahvaljujući brzoj reakciji organizatora i policije.

U Rijeci je sinoć spriječen mogući napad na mlade karatiste iz Srbije koji učestvuju na Balkanskom prvenstvu, zahvaljujući brzoj reakciji organizatora i policije.

Incident je skoro dogodio ispred sportske dvorane na Zametu, gdje se takmičenje održava.

Predsjednik Hrvatskog karate saveza, Davor Cipek, potvrdio je događaj.

"Pred kraj takmičenja sinoć smo primijetili grupu osoba s kapuljačama pored autobusa srpske federacije. Odmah smo pozvali policiju koja je stigla u rekordnom roku i u većem broju.

Ne znamo da li su namjeravali nešto učiniti vozilu ili takmičarima. Nekome je nešto doviknuto, ali tada je već dio takmičara ulazio u dvoranu", izjavio je Cipek za Novi list.

Cipek je dodao da je policija kasnije obezbjedila pratnju takmičarima do hotela i da je obavešten o privođenju određenog broja maloljetnika.

"Kao predsjednik saveza, izvinio sam se Karate federaciji Srbije. Takmičenje je danas nastavljeno, a kolege iz Srbije osjećaju se sigurno", rekao je Cipek, dodajući da je prvenstvo okupilo 1.700 učesnika i da se nastavlja u sportskom duhu.

Policija zatekla desetak maloljetnika

Iz Policijske uprave primorsko-goranske sinoć su potvrdili da su intervenisali kod dvorane Zamet. Na licu mjesta zatekli su grupu od desetak maloljetnih osoba, a sumnjalo se da su upravo mladi karatisti iz Srbije trebali biti meta napada.

(Index/MONDO)

zole

Svi ovi napadi su izrežirani iz jedne kuhinje a i po datumu se podudaraju sa kristalnom noći

