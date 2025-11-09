Hrvati planirali napad na djecu iz Srbije?! Policija otkrila sumnjivu grupu u Rijeci, zatečeni i maloljetnici

U Rijeci je navodno spriječen napad na djecu iz Srbije.

Izvor: ANTONIO BAT/EPA

U Rijeci u Hrvatskoj je navodno spriječen napad na djecu iz Srbije, piše "Indeks". Policija je, prema nezvaničnim informacijama, dobila dojavu o okupljanju sumnjive grupe blizu Centra Zamet gde se održava Prvenstvo Balkana u karateu.

Navodna meta napada bila su djeca iz Srbije. Brzom intervencijom policije, incidenti i nasilje su sprečeni.

"Dolaskom na mjesto događaja dio navedenih osoba iz grupe je zatečen, među njima deset maloljetnih osoba. Prema dosadašnjim saznanjima nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na učesnike međunarodnog takmičenja u karateu na kojem učestvuju takmičari iz 13 zemalja.

Takođe, nisu evidentirana ni oštećenja imovine. Policija nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog događaja, kao i postojanje eventualnog protivpravnog ponašanja", navodi se u saopštenju policije.

Dodali su da su dobili prijavu da se okuplja grupa ljudi kod sportske dvorane. Na licu mjesta policija je zatekla više osoba među kojima je bilo i maloljetnika.

U Rijeci se od danas održava Prvenstvo Balkana u karateu na kom učestvuje 13 zemalja - Albanija, Crna Gora, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Kipar, Grčka, takozvano Kosovo, Severna Makedonija, Srbija, Rumunija, Slovenija, Turska i Hrvatska. Učestvuje više od 1.200 takmičara i na svu sreću nema povrijeđenih, a nije pričinjena ni materijalna šteta.

Da podsjetimo, u Zagrebu su u petak 7. novembra pripadnici interventne jedinice sprečili pripadnike Bed Blu Bojsa da prekinu Dane srpske kulture koji su skandirali NDH i “Za dom spremni”. Kako pišu hrvatski mediji, tokom dana u petak 7. novembra je među navijačkim grupama kružio poziv da se dođe u Preradovićevu ulicu gdje se nalazi Srpski kulturni centar. Stigao je veći broj maskiranih muškaraca u kapuljačama, ali su pripadnici interventne jedinice policije sprečili sukobe i nasilje.