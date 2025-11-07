Policija spriječila napad u centru Zagreba: Na Dane srpske kulture stigli maskirani muškarci s kapuljačama

U samom centru Zagreba, pripadnici interventne policije večeras su spriječili maskirane muškarce s kapuljačama da uđu u prostorije Srpskog kulturnog centra, gdje se otvara izložba "Efemeris - legat Dejana Medakovića" kojom započinju Dani srpske kulture.

Izvor: Youtube Printscreen/Al Jazeera Balkans

Prema pisanju Jutarnjeg lista, tokom dana je među navijačkim grupama kružio je poziv da se okupe u Preradovićevoj ulici, zbog čega je stigao veliki broj pripadnika interventne policije.

"Idemo svi u Preradovićevu 23! Vidimo se svi danas u 18:30 na etnobiznis parkingu da potrubimo za ‘kulturu‘! Tko nema auto neka dođe pješice. Ako parking kojim slučajem bude zatvoren stajat ćemo ispred na cesti s autima. Zovi sve živo! Šalji dalje!", stajalo je u jednom od poziva koji se proširio WhatsAppom.

U jednom trenutku pojavili su se muškarci u crnim kapuljačama, njih 50-ak, koji su i pokušali ući u prostorije, ali su u tome spriječeni. Policija je neke od njih i legitimisala.

Ujednom trenutku su muškarci u kapuljačama počeli skandirati "Nezavisna država Hrvatska", a nakon otprilike pola sata su se razišli.

Kako navodi Jutarnji, u pitanju je ista manifestacija koju se, prema riječima organizatora, u Splitu pokušalo spriječiti nasiljem i govorom mržnje, te zbog koje je policija pritvorila devet osoba.

Podsjećamo, veče folklora u sklopu Dana srpske kulture Srpskog kulturnog društva (SKD) "Prosvjeta" u Ogulinu otkazano je zbog straha i nelagode članova Ansambla narodnih igara i plesova "Veselin Masleša" iz Banjaluke.

(Mondo)