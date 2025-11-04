logo
Evo ko je uhapšen zbog napada na Srbe u Splitu: Među privedenima i kontroverzna ličnost poznata javnosti

Evo ko je uhapšen zbog napada na Srbe u Splitu: Među privedenima i kontroverzna ličnost poznata javnosti

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Grupa od stotinak maskiranih muškaraca upala je na "Dane srpske kulture" u Splitu i prekinula događaj.

Uhapšeni zbog napada na Srbe u Splitu Izvor: Emica Elvedji / Pixel Media / Profimedia

Splitska policija sprovodi kriminalističko istraživanje zbog jučerašnjeg incidenta u kojem je grupa muškaraca sinoć ispred prostorija kotara Blatine-Škrape narušavala javni red i mir i sprečila održavanje manifestacije.

Podsjetimo, grupa od stotinak maskiranih muškaraca upala je na "Dane srpske kulture" u Splitu i prekinula događaj. Učesnici manifestacije su s njima pregovarali o izlasku iz prostorija kotara, dok su folkloraši iz Novog Sada pobjegli. Policija ih je pronašla na nekoliko lokacija u Splitu i pružila im zaštitu.

"Do sada preduzete mjere i radnje dovele su do toga da je jedna osoba uhapšena i da se nad njom sprovodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na izvršenje krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti", saopštila je policija.

U policiji su dodali da se u službenim prostorijama trenutno nalaze još dvije osobe koje se dovode u vezu s događajem. Kriminalističko istraživanje je u toku, zaključili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Jedan od vođa je stariji pripadnik Torcide koji se predstavlja kao branilac?

"Slobodna Dalmacija" je objavila da je policija privela osobe stare 59, 54 i 43 godine te da je među njima navodno bivši pripadnik rezervnog sastava Specijalne policije i član užeg jezgra tzv. "starije Torcide" – Krešo Baturina, nekadašnji predsednik kluba navijača „Torcida-Sućidar“.

Njegovo lice navodno se vidi na jednoj od objavljenih video zapisa kako zaviruje u prostoriju u kojoj se održavala kulturna priredba. U tom trenutku su vođe maskirane grupe u crnom pregovarale o izlasku učesnika priredbe iz prostorija gde se manifestacija održavala. I ranije se pominjalo da je grupu od 50 do 100 mladića vodilo nekoliko starijih muškaraca.

On je nekada bio i pripadnik rezervnog sastava Specijalne policije, u kojem je proveo nekoliko mjeseci. Navodno nikada nije bio na terenu - barem prema riječima tada aktivnih specijalaca - a njegov angažman kao redovnog pripadnika te jedinice nikada nije realizovan jer nije prošao dodatne provjere, i to zbog navodno nedoličnog ponašanja, prenosi "Slobodna".

Baturina, poreklom iz Vrlike, predstavlja se kao branilac, a bio je tri mjeseca u rezervnom sastavu policije. Danas je, kako se navodi, istaknuti stariji pripadnik Torcide. Izvor za "Nacional" je naveo da je uklonjen iz specijalne policije zbog nedoličnog ponašanja i neprofesionalnosti.

"Predstavlja se kao branilac, a bio je u rezervnom sastavu tri mjeseca i onda je uklonjen, nikada nije bio na terenu, jer postoje provjere, to je bilo negde od septembra do decembra, dok je bio u rezervnom sastavu", navodi izvor "Nacionala".

Premijer Plenković je izjavio da je jasno da se radi o krivičnom djelu, a ne o prekršaju, te da očekuje da će počinioci uskoro biti sankcionisani.

 (Index/MONDO)

