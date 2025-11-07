logo
"Ne osjećaju se sigurno": Folklorni ansambl iz Banjaluke otkazao nastup u Hrvatskoj

"Ne osjećaju se sigurno": Folklorni ansambl iz Banjaluke otkazao nastup u Hrvatskoj

Autor Dragana Božić
0

Veče folklora u sklopu Dana srpske kulture Srpskog kulturnog društva (SKD) "Prosvjeta" u Ogulinu otkazano je zbog straha i nelagode članova Ansambla narodnih igara i plesova "Veselin Masleša" iz Banjaluke.

Folklorni ansambl iz Banjaluke otkazao nastup u Hrvatskoj Izvor: KUD Veselin Masleša

Zamjenik gradonačelnika Ogulina iz redova srpske nacionalne manjine Neven Vujnović, koji je i sekretar ogulinskog pododbora SKD-a "Prosvjeta", prenio je da su iz banjalučkog Ansambla poručili da se ne osjećaju sigurno pa su organizatori bili primorani da otkažu manifestaciju koja je trebala biti održana u subotu, 15. novembra u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin.

"Ne osjećaju se sigurno i ne žele doći u Hrvatsku nakon ovoga što se dogodilo u Splitu, roditelji ne žele pustiti djecu na gostovanje", rekao je Vujnović.

On je dodao da je takve manifestacije bilo lakše organizovati prije 20 godina i da ga to žalosti više od svega, prenose hrvatski mediji.

Ansambl narodnih igara i plesova "Veselin Masleša" iz Banjaluke osnovan je 1948. godine, a djeluje u četiri sekcije i osam grupa s više od 350 članova.

Program je predviđao da se prvi put predstavi Ansambl vođa folklornih sekcija SKD-a Prosvjeta, kao i da se ogulinski pododbor predstavi mlađom i starijom dječjom sekcijom.

Stotinjak muškaraca obučenih u crno, od kojih je većina bila maskirana, prekinula je 3. novembra u Splitu program Dana srpske kulture, vrijeđajući učesnike manifestacije na nacionalnoj osnovi i uzvikujuči ustaški pozdrav "Za dom spremni!". 

Devet osoba je uhapšeno i određen im je jednomjesečni pritvor, čemu se protivi navijačka grupa Torcida, koja je za sutra u Splitu najavila protest, na kojem će im se priključiti udruženja veterana Dalmacije.

(Srna)

Tagovi

Hrvatska Srbi folklor

