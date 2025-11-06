Ovako su se osumnjičeni za napad na Srbe u Splitu branili pred sudom, prijavljeni su za dva krivična djela

Osumnjičenima za nasilničko ponašanje prema Srbima u Splitu određen je pritvor.

Izvor: Nikola Blazekovic / AFP / Profimedia

Trojici do sada osumnjičenih za nasilničko ponašanje prema srpskim folklorašima na splitskim Blatinama, sudija za istragu Županijskog suda u Splitu odredio je pritvor. Zaključeno je da bi mogli pokušati da utiču na svjedoke, kao i da ponove krivično djelo koje im se stavlja na teret.

Odbrana je, kako je potvrdio advokat Toni Marinković, koji zastupa jednog od uhapšenih, najavila žalbe. Smatraju da je odluka suda neosnovana, budući da okrivljeni ne poznaju svjedoke niti postoji mogućnost da dođu u kontakt sa njima.

Osim toga, uvjereni su da ne postoji opasnost od ponavljanja krivičnog djela jer je riječ o osobama koje do sada nisu bile osuđivane.

"Pa neće valjda sada hodati gradom i tražiti pripadnike srpske manjine kojima bi prijetili", komentarišu advokati.

Konačnu odluku donijeće vanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu.

Osumnjičeni iznijeli odbranu

Kako saznaju hrvatski mediji, sva trojica su iznijeli svoje odbrane, odnosno nisu se branili ćutanjem. Opisali su kako su se u ponedjeljak samo zatekli na Blatinama, gdje su videli šta se dogodilo. Kažu da nikome nisu prijetili.

Za krivično djelo nasilničkog ponašanja počinjenog iz mržnje, koje im se stavlja na teret, preti kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Kako saznaju hrvatski mediji, oni su prijavljeni za još jedno krivično djelo – povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Prema Krivičnom zakonu, onaj "ko pripadniku nacionalne manjine uskrati ili ograniči pravo na slobodu izražavanja nacionalne pripadnosti ili na kulturnu autonomiju" biće kažnjen zatvorom do jedne godine.

(Index/MONDO)