logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako su se osumnjičeni za napad na Srbe u Splitu branili pred sudom, prijavljeni su za dva krivična djela

Ovako su se osumnjičeni za napad na Srbe u Splitu branili pred sudom, prijavljeni su za dva krivična djela

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Osumnjičenima za nasilničko ponašanje prema Srbima u Splitu određen je pritvor.

osumnjičeni za napad na Srbe u Splitu Izvor: Nikola Blazekovic / AFP / Profimedia

Trojici do sada osumnjičenih za nasilničko ponašanje prema srpskim folklorašima na splitskim Blatinama, sudija za istragu Županijskog suda u Splitu odredio je pritvor. Zaključeno je da bi mogli pokušati da utiču na svjedoke, kao i da ponove krivično djelo koje im se stavlja na teret.

Odbrana je, kako je potvrdio advokat Toni Marinković, koji zastupa jednog od uhapšenih, najavila žalbe. Smatraju da je odluka suda neosnovana, budući da okrivljeni ne poznaju svjedoke niti postoji mogućnost da dođu u kontakt sa njima.

Osim toga, uvjereni su da ne postoji opasnost od ponavljanja krivičnog djela jer je riječ o osobama koje do sada nisu bile osuđivane.

"Pa neće valjda sada hodati gradom i tražiti pripadnike srpske manjine kojima bi prijetili", komentarišu advokati.

Konačnu odluku donijeće vanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu.

Osumnjičeni iznijeli odbranu

Kako saznaju hrvatski mediji, sva trojica su iznijeli svoje odbrane, odnosno nisu se branili ćutanjem. Opisali su kako su se u ponedjeljak samo zatekli na Blatinama, gdje su videli šta se dogodilo. Kažu da nikome nisu prijetili.

Za krivično djelo nasilničkog ponašanja počinjenog iz mržnje, koje im se stavlja na teret, preti kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Kako saznaju hrvatski mediji, oni su prijavljeni za još jedno krivično djelo – povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Prema Krivičnom zakonu, onaj "ko pripadniku nacionalne manjine uskrati ili ograniči pravo na slobodu izražavanja nacionalne pripadnosti ili na kulturnu autonomiju" biće kažnjen zatvorom do jedne godine.

(Index/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

split napad Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ