Nakon Splita ustaški grafiti i u Zadru: Na zidovima škole poruka "Hrvatska mati, Srbe ćemo klati" (Foto)

Na zidovima Osnovne škole "Zadarski otoci" u Bilom Brigu pojavili su se grafiti koji veličaju ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske.

Izvor: Tomislav Horvat/X

Na zidovima u blizini Osnovne škole "Zadarski otoci" na Bilom Brigu pojavili su se grafiti koji veličaju ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske.

Poruke poput "Majko Hrvatska, klaćemo Srbe", "ZDS" (Za domovinu spremni) i "Ante Pavelić" već dva dana nalaze se na zidovima škole, gdje ih djeca mogu vidjeti. Podsjećamo da su se slične poruke pojavile jutros u Splitu.

Niko iz gradske vlasti ili škole se nije oglasio povodom ovoga. Prema izvještajima, zaposleni u komunalnoj policiji grada Zadra započeli uklanjanje uvredljivih poruka. Takođe, policija je izašla na lice mjesta i izvršila uviđaj, kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta.

Ovaj incident ponovo podsjeća na kontinuirano prisustvo govora mržnje u javnom prostoru i izaziva zabrinutost roditelja i građana zbog bezbjednosti djece i širenja ekstremističkih ideja.

Ustaški simboli i na partizanskom spomeniku u Splitu

Spomen-ploča Prvom splitskom partizanskom odredu na splitskim Plokitama ponovo je osknavljena tako što je neko, uoči sutrašnjeg protesta u organizaciji navijačke grupe Torcida na splitskoj Rivi, sprejem ispisao ustaško zakrivljeno slovo "U".

Ova spomen-ploča je često na meti vandala koji su sprejevima ispisivali ustaške simbole i "svastike".

U oktobru prošle godine, neposredno pred godišnjicu oslobođenja Splita od fašizma, bila je i razbijena. Obnovljena je prije nešto više od mjesec dana, piše hrvatski portal Indeks.

Spomenik je podignut u spomen na pripadnike Prvog splitskog odreda, splitske mladiće koji su, nakon što je njihov grad predan Italijanima, krenuli prema Mosoru da bi se pridružili partizanima. Ubijeni su 26. avgusta 1941. godine.

Na ploči piše: "Poneseni snom o slobodi s ovog su mjesta 11. avgusta 1941. krenuli u borbu partizani Prvog splitskog odreda. Rodoljubivi Split nikada ih neće zaboraviti".

Podsjećamo, sve je počelo u ponedjeljak uveče kada je grupa muškaraca obučena u crno, uz ustaške pokliče, onemogućila održavanje Večeri folklora u okviru Dana srpske kulture u Splitu.

Devet osoba je uhapšeno i određen im je jednomjesečni pritvor, čemu se protivi navijačka grupa Torcida, koja je za sutra u Splitu najavila protest, na kojem će im se priključiti udruženja veterana Dalmacije.

(Mondo.rs/RTRS)