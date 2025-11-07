logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon Splita ustaški grafiti i u Zadru: Na zidovima škole poruka "Hrvatska mati, Srbe ćemo klati" (Foto) 2

Nakon Splita ustaški grafiti i u Zadru: Na zidovima škole poruka "Hrvatska mati, Srbe ćemo klati" (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs Izvor RTRS
2

Na zidovima Osnovne škole "Zadarski otoci" u Bilom Brigu pojavili su se grafiti koji veličaju ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske.

Nove ustaške poruke u Splitu i Zadru Izvor: Tomislav Horvat/X

Na zidovima u blizini Osnovne škole "Zadarski otoci" na Bilom Brigu pojavili su se grafiti koji veličaju ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske.

Poruke poput  "Majko Hrvatska, klaćemo Srbe", "ZDS" (Za domovinu spremni) i "Ante Pavelić" već dva dana nalaze se na zidovima škole, gdje ih djeca mogu vidjeti. Podsjećamo da su se slične poruke pojavile jutros u Splitu.

Niko iz gradske vlasti ili škole se nije oglasio povodom ovoga. Prema izvještajima, zaposleni u komunalnoj policiji grada Zadra započeli uklanjanje uvredljivih poruka. Takođe, policija je izašla na lice mjesta i izvršila uviđaj, kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta.

Ovaj incident ponovo podsjeća na kontinuirano prisustvo govora mržnje u javnom prostoru i izaziva zabrinutost roditelja i građana zbog bezbjednosti djece i širenja ekstremističkih ideja.

Ustaški simboli i na partizanskom spomeniku u Splitu

Spomen-ploča Prvom splitskom partizanskom odredu na splitskim Plokitama ponovo je osknavljena tako što je neko, uoči sutrašnjeg protesta u organizaciji navijačke grupe Torcida na splitskoj Rivi, sprejem ispisao ustaško zakrivljeno slovo "U".

Ova spomen-ploča je često na meti vandala koji su sprejevima ispisivali ustaške simbole i "svastike".

U oktobru prošle godine, neposredno pred godišnjicu oslobođenja Splita od fašizma, bila je i razbijena. Obnovljena je prije nešto više od mjesec dana, piše hrvatski portal Indeks.

Spomenik je podignut u spomen na pripadnike Prvog splitskog odreda, splitske mladiće koji su, nakon što je njihov grad predan Italijanima, krenuli prema Mosoru da bi se pridružili partizanima. Ubijeni su 26. avgusta 1941. godine.

Na ploči piše: "Poneseni snom o slobodi s ovog su mjesta 11. avgusta 1941. krenuli u borbu partizani Prvog splitskog odreda. Rodoljubivi Split nikada ih neće zaboraviti".

Podsjećamo, sve je počelo u ponedjeljak uveče kada je grupa muškaraca obučena u crno, uz ustaške pokliče, onemogućila održavanje Večeri folklora u okviru Dana srpske kulture u Splitu.

Devet osoba je uhapšeno i određen im je jednomjesečni pritvor, čemu se protivi navijačka grupa Torcida, koja je za sutra u Splitu najavila protest, na kojem će im se priključiti udruženja veterana Dalmacije.

(Mondo.rs/RTRS)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska split Zadar ustaše ustaštvo

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Avanti

Sam rukopis tih švrljotina govori dovoljno o profilu autora, nebitan

Gibon

Svi na more...da ostavimo braći sav svoj Srbski novac...i još ih hvaliti kao prave domaćine....

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ