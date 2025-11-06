Miloradu Pupovcu prijetili smrću: Ne stišavaju se tenzije u Hrvatskoj nakon rasprave o Jasenovcu i napada u Splitu

Policija istražuje komentare na Fejsbuku koji pozivaju na nasilje prema Srbima u Hrvatskoj i predsedniku SDSS-a.

Izvor: rts/printscreen

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) podnijela je danas prijavu Direktoratu policije zbog prijetećih poruka upućenih predsjedniku stranke Miloradu Pupovcu.

Prijetnje su, navodi SDSS, objavljene u komentarima na njihovoj zvaničnoj Fejsbuk stranici, ispod objave Pupovčevog govora u Hrvatskom saboru.

"Danas je Direktoratu policije podnijeta prijava zbog prijetećih poruka poslatih Miloradu Pupovcu, predsjedniku SDSS-a, koje su objavljene na zvaničnoj Fejsbuk stranici Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS)", navodi se u saopštenju.

Kako je navedeno u prijavi Direktoratu policije, ispod objave od 28. oktobra 2025. godine, u kojoj je prenijet slobodan govor profesora Milorada Pupovca tokom saborske rasprave povodom okruglog stola održanog u Hrvatskom saboru, na kojem su negirane žrtve i zločini genocida počinjeni u ustaškom koncentracionom logoru Jasenovac, pojavili su se komentari koji sadrže ozbiljne prijetnje smrću, kao i pozive na nasilje prema pripadnicima srpske nacionalne manjine i osobama povezanim sa strankom.

Policiji su dostavljeni fotografski dokazi (snimci ekrana) koji sadrže izričite prijetnje smrću predsjedniku SDSS-a. U prijavi se traži da se, na osnovu zakonskih ovlašćenja, preduzmu odgovarajuće mjere radi utvrđivanja identiteta osoba koje su objavljivale pomenute komentare, te da se u skladu s tim procjene elementi krivičnog djela prijetnje i podsticanja na nasilje, kao i da se preduzmu sve radnje u skladu sa krivičnim zakonodavstvom Republike Hrvatske.

"Ovo je tek vrh ledenog brijega, s obzirom na govor mržnje koji se svakodnevno obrušava na SDSS kao stranku i na ličnost njenog predsjednika", stoji u prijavi SDSS-a.

(Jutarnji/MONDO)