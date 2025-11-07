Čović o imenovanju glavnog pregovarača: EU je širom otvorila vrata BiH, samo naivni to ne bi iskoristili

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Dragan Čović rekao je da je EU do kraja otvorila vrata BiH i da to samo naivni ne bi iskoristili, te naglasio da će Savjet ministara donijeti odluku o glavnom pregovaraču.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

"Dogovor je bio da prvo usvojimo dva zakona, a da onda riješimo pitanje pregovarača, a onda je neko žurio da bi nešto pokazao", izjavio je novinarima u Mostaru Čović koji je i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine.

Govoreći o izvještaju Evropske komisije o napretku BiH, on je rekao da je činjenica da nisu urađene ključne stvari, te izrazio nadu da će to biti učinjeno u naredna dva mjeseca.

"Neka mi neko objasni zašto nismo u stanju da usvojimo dva zakona, ministar će to predložiti da ide u parlamentarnu proceduru. Ako smo se dogovorili oko glavnog pregovarača, otkud sad mudrovanja oko toga da ne može ovaj ili onaj ili kakva mu je krvna slika. Izvještaj je realan i dovoljno podsticajan i hajmo to riješiti", istakao je Čović.

On je dodao da evropski put može biti završen na dvije sjednice, a da je pitanje je da li neko ima ambiciju da blokira sve procese.

Podsjećamo, imenovanje glavnog pregovarača je jedan od najvažnijih uslova koje je Brisel postavio BiH, ako želi do kraja godine da započne pregovore o pristupanju.

Imenovanje glavnog pregovarača nije uslov, već dio pregovora između zemlje koja želi da postane članica i EU, pa se s te strane može reći da bez pregovarača nema ni pregovora.

Čović, koji je i predsjednik HDZ-a BiH, rekao je da je ministar pravde u Savjetu ministara Damir Bunoza napravio presjek stanja kada je riječ o državnoj imovini i pojasnio blokade.

"Nedopustivo je da ne možemo graditi auto-put kroz Mostar, jer to neko blokira... Petnaest milijardi evra investicija stoji zbog toga. Nezamislivo da se javna infrastruktura ne može raditi zbog toga", naveo je Čović i dodao da je Kristijan Šmit je rekao da će morati korigovati svoju odluku.

Čović je najavio da će HDZ naredne sedmice održati sastanak sa SDA, te da će time završiti ciklus sastanaka sa svim strankama.

Komentarišući ukidanje američkih sankcija zvaničnicima Republike Srpske, Čović je rekao da je lobiranje praksa u svijetu, kao i ovdje.

"Postoji različiti oblici, (Milorad) Dodik ide tu najtransparentnije kroz budžet, njemu se tu poklopilo. Hrvatska politika nema takve mogućnosti, mi ne možemo ni marku izdvojiti gdje oni izdvoje milione, ali mi imamo više kanala komunikacije", naglasio je Čović.

(Srna)