Pet hrvatskih stranaka najavljuje zajednički politički blok u BiH

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
0

Tokom sastanka imenovane su radne grupe koje će u narednih 30 dana uskladiti politike i programske odrednice

HDZ Izvor: HDZ 1990

Vodstvo pet hrvatskih političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine – HDZ 1990, HRS, HNP, HSS i HDS – danas je održalo sastanak u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, s ciljem dogovora o zajedničkom djelovanju unutar novog političkog bloka.

Predstavnici stranaka izrazili su spremnost za zajednički nastup na predstojećim opštim izborima na svim nivoima – Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, te u pojedinim kantonima Federacije BiH, prenosi Avaz.

Tokom sastanka imenovane su radne grupe koje će u narednih 30 dana uskladiti politike i programske odrednice s ciljem pripreme finalnog koalicijskog sporazuma.

Naredni sastanak pet hrvatskih stranaka planiran je za početak decembra, takođe u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu.

(Mondo)

Tagovi

BiH Hrvati stranke politika

