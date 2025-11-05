Pet hrvatskih stranaka najavljuje zajednički politički blok u BiH

Tokom sastanka imenovane su radne grupe koje će u narednih 30 dana uskladiti politike i programske odrednice
Vodstvo pet hrvatskih političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine – HDZ 1990, HRS, HNP, HSS i HDS – danas je održalo sastanak u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, s ciljem dogovora o zajedničkom djelovanju unutar novog političkog bloka.
Predstavnici stranaka izrazili su spremnost za zajednički nastup na predstojećim opštim izborima na svim nivoima – Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, te u pojedinim kantonima Federacije BiH, prenosi Avaz.
Tokom sastanka imenovane su radne grupe koje će u narednih 30 dana uskladiti politike i programske odrednice s ciljem pripreme finalnog koalicijskog sporazuma.
Naredni sastanak pet hrvatskih stranaka planiran je za početak decembra, takođe u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu.
