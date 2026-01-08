logo
Traktori blokirali Pariz: Francuski poljoprivrednici na ivici strpljenja zbog Merkosura

Autor Nikolina Damjanić Izvor Eupravozato
0

Francuski poljoprivrednici blokirali su danas traktorskim kolonama prilaze Parizu, protestujući protiv trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Merkosura, za koji tvrde da ugrožava domaću proizvodnju.

Protest poljoprivrednika u Parizu Izvor: Shutterstock/Pierre Laborde

Francuski poljoprivrednici danas su traktorima blokirali više lokacija u Parizu, protestujući protiv sveobuhvatnog trgovinskog sporazuma koji Evropska unija planira da potpiše sa južnoameričkim zemljama, ali i zbog niza domaćih problema sa kojima se suočava poljoprivredni sektor.

Na protest je pozvao sindikat Coordination Rurale, čiji članovi izražavaju nezadovoljstvo sporazumom o slobodnoj trgovini između EU i bloka Merkosur.

Poljoprivrednici strahuju da bi taj dogovor mogao dovesti do masovnog uvoza jeftine hrane, čime bi domaća proizvodnja bila ozbiljno ugrožena.

Dodatno su ogorčeni i načinom na koji vlasti upravljaju krizom izazvanom bolestima stoke.

"Nalazimo se između bijesa i očaja. Osjećamo se napušteno, isto kao i u slučaju Merkosura. Žrtvovani smo zarad velikih industrija poput avio-industrije ili automobilske proizvodnje", izjavio je za Rojters Stefan Peletije, potpredsjednik sindikata u departmanu Vijen, u centralnoj Francuskoj.

Protesti dolaze svega nekoliko dana nakon što je Evropska komisija predložila paket pomoći vrijedan 45 milijardi evra namijenjen poljoprivrednicima, kao i smanjenje carina na određena đubriva, u pokušaju da obezbjedi širu podršku sporazumu sa Merkosurom.

Dok zemlje poput Nemačke i Španije otvoreno podržavaju sporazum, Komisija je, prema svemu sudeći, obezbjedila i podršku Italije, što znači da bi dogovor mogao biti usvojen čak i bez saglasnosti Francuske.

Glasanje o sporazumu očekuje se sutra.

Poljoprivrednici, osim toga, zahtevaju obustavu masovnog klanja krava zbog pojave visoko zarazne bolesti kvrgave kože, za koje smatraju da je pretjerano, i umjesto toga traže uvođenje vakcinacije.

Desetine traktora parkirane su duž obale Sene, u blizini Ajfelove kule, dok su pojedini prilazi centru grada iz pravca obilaznice Periferik, uključujući kapiju Port d'Otej, blokirani. Iako je policija uvela strogu zabranu, dio demonstranata uspio je da se probije do centra Pariza.

(M.A./EUpravo zato/index.hr)

