Jedan od najpoznatijih univerziteta Evrope u centru afere: Na predavanju prikazane poruke mržnje i nacistički simboli

Tokom časa na Fakultetu zdravstvenih nauka Sorbone, studenti su prikazivali antisemitske poruke i nacističke simbole, a predavanje je odmah prekinuto i prijavljeno tužilaštvu.

Izvor: Shuttershtock

Univerzitet Sorbona u Parizu prijavio je tužilaštvu slučaj nakon što su tokom predavanja na Fakultetu zdravstvenih nauka prošle nedjelje na ekranu osvanule antisemitske i druge poruke mržnje.

Tokom interaktivnog časa iz oblasti specijalističke opšte medicine, studenti su putem alata Wooclap prikazivali poruke mržnje, uključujući reči "Hitler", "Jevreji" i simbol nacističke svastike, na ekranu u predavaonici.

"Pored izvinjenja za nacizam koje će oni nazvati humorom, tu je bilo svega za sve: Jevreje, crnce, muslimane, Kurde, žene", napisao je sindikalni aktivista Manès Nadel na mreži X.

Univerzitet je saopštio da je oko 100 studenata i šest predavača bilo izloženo "jasno rasističkim izjavama i apologiji nacizma" tokom kursa. Predavanje je prekinuto, a učionica evakuisana. Nastavnici i osoblje kojima je potrebna podrška dobili su pomoć, dok je odjeljenje za opštu medicinu formiralo psihološku službu za studente. Kontaktiran je i službenik za sekularizam, antirasizam i antisemitizam na univerzitetu.

"Univerzitet potvrđuje svoju nepokolebljivu posvećenost borbi protiv antisemitizma, rasizma i svih oblika diskriminacije", navodi se u saopštenju.

Najnoviji incident u nizu

Ovaj incident je najnoviji u nizu sličnih slučajeva na francuskim univerzitetima ovog jeseni.

Početkom oktobra Sorbona je prijavila slučaj tužilaštvu nakon što je Comité Action Paris 3 na mreži Iks 7. oktobar, dan napada Hamasa na izraelske zajednice i muzički festival, opisao kao "slavni dan".

Pripadnici brigade Al Kasam, militantnog krila palestinskog Hamasa

Izvor: Anas-Mohammed / Shutterstock.com

15. oktobra na Univerzitetu Pariz VIII, gotovo 200 studenata učestvovalo je na događaju gdje je terorizam otvoreno veličan, a masakr od 7. oktobra slavljen, prema riječima senatora Pjera-Antoana Levija. Kada su učesnici upitani "Da li osuđujete 7. oktobar?", zajednički odgovor je bio "ne".

U septembru su rektori i predsjednici univerziteta pozvani na sastanak kod tadašnjeg ministra visokog obrazovanja Filipa Baptista zbog "veoma ozbiljnih, uvredljivih i antisemitskih komentara" objavljenih u studentskim grupama na WhatsApp-u i Instagramu.

Na Univerzitetu Pariz 1 Panthéon-Sorbonne su jevrejski studenti isključeni iz Instagram grupe od strane kolege "zbog navodnog cionizma" ili "navodne verske pripadnosti", isključivo na osnovu imena.

Sorbona je u septembru priznala "trenutni kontekst u kojem antisemitski incidenti rastu u akademskim krugovima".

Kontroverzni upitnici i zakonske mjere

U julu je parlament usvojio zakon o borbi protiv antisemitizma u visokom obrazovanju, predviđajući mjere podizanja svijesti i disciplinske sankcije. Svaka institucija sada mora da imenuje osobu za kontakt po ovom pitanju.

Međutim, anketa o antisemitizmu na univerzitetima, koju je Ministarstvo visokog obrazovanja povjerilo istraživačkoj agenciji IFOP, naišla je na kritike, a neki su je označili kao politički "popis". Udruženje France Universités ocijenilo je da upitnik IFOP "postavlja niz problema u dizajnu i formulaciji pitanja".

U pismu upućenom ministarstvu, grupa je obavijestila da neće podržati anketu. Neka pitanja su izazvala zabrinutost unutar univerzitetske zajednice, "uključujući administrativne i pravne službenike institucija u pogledu poštovanja GDPR-a i neutralnosti države", navodi France Universités.

Ligue des Droits de l'Homme (Liga za ljudska prava) pozvala je sindikate da "odbace projekat nacionalne ankete o antisemitizmu u visokom obrazovanju i istraživanju", ističući da "proučavanje metodologije ankete i planiranog upitnika nosi ozbiljne rizike".

Francuska je dom najveće jevrejske zajednice u zapadnoj Evropi, sa procenjenih 500.000 Jevreja, oko 1% nacionalnog stanovništva.

U posljednjih nekoliko godina, antisemitski incidenti u Francuskoj su u porastu, sa oštrim skokom u 2023. nakon napada Hamasa 7. oktobra i rata Izrael-Hamas u Gazi. To uključuje fizičke napade, pretnje, vandalizam i uznemiravanje, što je izazvalo alarm kod jevrejskih zajednica i lidera.

(EUpravo zato/Euronews)