Morbidna lutrija u Parizu: Građani mogu da osvoje mjesto za vječni počinak pored Džima Morisona, Oskara Vajlda...

Pariz nudi građanima priliku da obnove stare grobove i osvoje mjesto za sahranu u prestižnim grobljima. Koji su uslovi?

Stanovnici Pariza sada imaju priliku da se zauvijek "nasele" među legendarnim umjetnicima poput pjevača grupe The Doors Džima Morisona, književnika Oskara Vajlda i slavne francuske pjevačice šansona Edit Pjaf. Grad je pokrenuo neobičnu lutriju kojom nudi mogućnost da građani kupe i obnove zapuštene nadgrobne spomenike u poznatim, ali prenatrpanim pariskim grobljima Per Lašezu, Monparnasu i Monmartru.

Na svakom od ta tri groblja odabrano je po deset spomenika kojima je potrebna obnova. Oni se prodaju za 4.000 evra pod uslovom da kupci finansiraju njihovu restauraciju i da zatim obezbjede grobno mjesto pored njih.

Kako navodi parisko gradsko vijeće, ovaj projekat "predstavlja kompromis između poštovanja prema preminulima i želje da se žiteljima Pariza omogući da budu sahranjeni u okviru samog grada".

Zbog prenatrpanosti grobalja, novih parcela u Parizu gotovo da nema. Većina groblja popunjena je još od početka 20. vijeka. Održavanje spomenika inače je odgovornost porodica, a ne grada, pa mnogi grobovi s vremenom propadaju i bivaju zaboravljeni. Međutim, njihovo uklanjanje je komplikovano, jer su pariska groblja zaštićena kao kulturno naslijeđe.

Upravo zato gradske vlasti se nadaju da će novi program, koji je gradsko veće jednoglasno usvojilo u aprilu, doprinijeti obnovi istorijskih spomenika i očuvanju poznatih pariskih grobalja, koja su i popularne turističke destinacije.

Na groblju Per Lašez počivaju, pored Morisona, Pjaf i Vajlda, i francuski pisac Marsel Prust i poljski kompozitor Frederik Šopen. Na Monparnasu su sahranjeni filozofi Žan-Pol Sartr i Simona de Bovoar, pisac Semjuel Beket i pevač Serž Gensbur, dok je urna glumice Džejn Birkin takođe tamo položena. Groblje Monmartr čuva grobove slikara Edgara Dega, pisca Emila Zole i filmskog reditelja Fransoa Trifoa.

Ipak, nijedan od spomenika slavnih umjetnika nije dio ove ponude, na prodaju su 30 grobova iz 19. vijeka, uglavnom sa izblijedelim natpisima.

Pravo učešća u lutriji imaju samo stanovnici Pariza, a gradske vlasti su se za sistem izvlačenja odlučile nakon što su primile izuzetno veliki broj prijava. Izvlačenje će biti održano u januaru.

Srećnici koji budu izvučeni moraće, međutim, da duboko posegnu u džep. Prema uslovima, spomenik moraju da obnove u roku od šest mjeseci, pri čemu novi dizajn mora da ostane veran originalu. Takođe, u istom roku moraju da obezbede i parcelu za sahranu u blizini. Ako to ne učine, kupovina se poništava, a novac se ne vraća.

Cijene grobnih mjesta u pariskim grobljima zavise od trajanja zakupa: desetogodišnji zakup košta 976 evra, tridesetogodišnji 3.354 evra, a pedesetogodišnji 5.260 evra. Vječno grobno mjesto, takozvani "vječiti zakup", iznosi čak 17.668 evra.

Kada zakup istekne, a ne bude obnovljen, parcela se može ponovo prodati i koristiti.

