Glamur na šinama: Nova luksuzna željeznička ruta uskoro povezuje Pariz i Amalfijsku obalu

Najglamurozniji voz na svijetu uvodi novu rutu koja povezuje dve veoma atraktivne evropske destinacije. Ovo je najnovija ponuda u sve popularnijem trendu sporih, elegantnih željezničkih avantura kroz Italiju.

Od proljeća 2026. godine, Venice Simplon-Orient-Express po prvi put kreće iz Pariza ka Amalfijskoj obali. Ovo luksuzno putovanje traje tri noći i vodi putnike duž francuske i italijanske rivijere, sve do mjesta Ravelo.

Kao poseban dodatak, aranžman uključuje i dvodnevni boravak u hotelu sa pet zvjezdica.

Putovanje vozom, pa odmor u luksuzu

Venice Simplon-Orient-Express, kojim upravlja kompanija Belmond, zvanično će započeti svoju novu rutu Pariz-Amalfijska obala 4. maja 2026. godine.

Ova ruta deo je Belmondove sve šire serije putovanja pod nazivom "Villeggiatura by Train", koja kombinuje noćne vožnje luksuznim vozovima sa boravkom u ekskluzivnim hotelima širom Italije.

Sa svojim pastelnim gradićima, dramatičnim liticama, uvalama i krivudavim putevima okruženim limunovima, vinovom lozom i maslinama, Amalfijska obala je jedno od najčarobnijih mjesta u Italiji.

Obala Amalfi

Ipak, dolazak tamo često podrazumijeva komplikovane transfere autobusima i trajektima.

Nova željeznička ruta obećava sporiji, ali daleko elegantniji način da se iskusi prava "la dolce vita".

Putnici će se ukrcati u pažljivo restaurirane vagone art-deko stila u Parizu, gdje ih očekuje tradicionalna čaša šampanjca. Smještaj varira od komfornih istorijskih kabina do grandioznih apartmana sa sopstvenim mermernim kupatilima.

Luksuzni bar u Orijent Expresu

Večera prve večeri biće inspirisana regijama kroz koje voz prolazi, a potom sledi koktel zabava i živa muzika klavira u baru.

Arheologija, luksuz i gala veče s pogledom na more

Sljedećeg jutra, poslije doručka, voz stiže u Pompeju, gde je organizovan obilazak ovog slavnog antičkog nalazišta. Putnici koji borave u luksuznim apartmanima imaće i privatan pristup kući Casa del Larario, dijelu kompleksa koji je obično zatvoren za javnost.

Poznata i kao Kuća Ahilejevog Lararijuma ili Kuća svetilišta Iliona, ova rezidencija iz 2. veka nudi fascinantan uvid u svakodnevni život starih Rimljana. Prostor se ističe bogato ukrašenim atrijumom sa zidovima oslikanim scenama iz Trojanskog rata.

Putovanje vozom završava se u Ravelu, gdje će gosti biti smješteni u hotelu Caruso, luksuzni Belmond hotel koji se nalazi u obnovljenoj palati iz 11. vijeka, visoko iznad Tirenskog mora.

Ravelo

Dvodnevni boravak uključuje i privatnu zabavu pored beskonačnog bazena hotela, kao i gala večeru u bašti sa spektakularnim pogledom na obalu.

Naravno, ovakvo iskustvo ima svoju cijenu - cijeli aranžman počinje od oko 10.000 evra po osobi, što uključuje sve obroke, izlete i transfere.

Da li je ovo nova zlatna era putovanja vozom u Italiji?

Bilo da sanjate o putovanju iz Pariza u Italiju koje ćete pamtiti ceo život ili tražite idealan vikend bijeg, sada je pravo vrijeme da se otkriju čari putovanja vozom kroz Italiju.

Nova Amalfi ruta samo je dio većeg talasa luksuznih i istorijskih željezničkih linija koje su ove godine oživjele širom Italije, u skladu sa sve većom popularnošću sporih, panoramskih putovanja.

U Toskani, voz iz 1970-ih sada povezuje Rim i Sijenu, omogućavajući posjetiocima da lagano otkriju vinograde i brdovite gradiće - voziće se do novembra.

Takođe, Espresso Langhe e Monferrato svakog vikenda u oktobru vozi putnike iz Rima do Albe, tačno u vrijeme čuvene festivala belog tartufa u Pijemontu.

Za ljubitelje maslinovog ulja, tu je i posebna vožnja Espresso Assisi: Frantoi Aperti Edition, koja vodi u Umbriju, uključujući i vođene degustacije maslinovog ulja u samom vozu.

A nakon debija tokom Oktoberfesta, voz Monaco Express vraća se u decembru, povezujući Rim i Minhen noćnom linijom povodom božićnih vašara.

Voz kreće iz Rima 5. i 12. decembra, a vraća se iz Minhena 7. i 14. decembra, sa stajanjima u Veroni i Insbruku.

