"Edita" bez mašinovođe: Češka pustila u saobraćaj voz bez vozača na otvorenoj pruzi (FOTO/VIDEO)

U Češkoj je zvanično počeo da saobraća prvi evropski putnički voz bez vozača na otvorenoj željezničkoj pruzi. Ovo je revolucionarno dostignuće koje označava veliki korak u primjeni vještačke inteligencije (AI) u željezničkom saobraćaju, prenosi Dojče vele.

Autonomni voz pod nazivom "Edita", razvijen od strane tehnološke kompanije AŽD Praga, koristi kamere, laserske skenere i napredne AI algoritme kako bi prepoznavao prepreke i bezbjedno upravljao tokom vožnje.

Za razliku od dosadašnjih autonomnih vozova koji su radili u zatvorenim sistemima poput metroa, "Edita" funkcioniše u realnim uslovima, reaguje na vremenske promjene, životinje i nepredviđene situacije na pruzi.

Ova tehnologija zasniva se na Evropskom sistemu za upravljanje vozovima (ETCS), a u projekat je uloženo više od osam miliona evra. Voz trenutno saobraća tokom prvog vikenda svakog mjeseca, a planira se proširenje voznog reda nakon završetka faze testiranja.

Automobili i minibusevi bez vozača

Podsjetimo, ovo nije prvi slučaj da se pojavljuje prevozno sredstvo bez vozača, naprotiv. U našem komšiluku, u Hrvatskoj, početkom ove godine započela je izgradnja prvog proizvodnog pogona za autonomne automobile. U ovoj fabrici proizvodiće se Vern, autonomni električni robotaksi, nazvan po čuvenom francuskom piscu Žilu Vernu.

Građevinski radovi trebalo bi da budu završeni do kraja ove godine, dok je pokretanje proizvodnje planirano za 2026. godinu.

Španska prijestonica takođe ima slučaj autonomskog prevoznog sredstva. Naime, nedavno je u srcu Madrida krenuo u probnu vožnju prvi potpuno autonomni električni minibus proizveden u Španiji.

Besplatan, tih i bez vozača - vozi 12 putnika

Vozilo bez vozača već prevozi putnike kroz poznati park Casa de Campo, a stručnjaci vjeruju da bi ovakva tehnologija mogla riješiti sve veći problem nedostatka vozača širom Evrope.

Minibus može da primi do 12 putnika i vozi radnim danima, od ponedjeljka do petka, u periodu od 12 do 17 časova. Kreće se kružnom trasom dužine 1,8 kilometara, sa šest stajališta, a vožnja je potpuno besplatna. Proba će trajati do 24. oktobra, kao dio obilježavanja Evropske nedjelje mobilnosti.

Autonomna vozila su vozila koja mogu da se kreću bez vozača, koristeći napredne senzore, vještačku inteligenciju i različite tehnologije za navigaciju i donošenje odluka u saobraćaju, piše EUpravo zato. Ova vozila mogu da prepoznaju prepreke, saobraćajne znakove, pješake i druga vozila, te da reaguju u realnom vremenu bez potrebe za ljudskom intervencijom.