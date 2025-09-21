Neobična avantura za samo 30 evra: Voz će vas vratiti u sedamdesete godine, a posjetićete i dva čuvena grada (FOTO)

Tura koja će se desiti samo tri puta ove jeseni.

Italija je u posljednjih nekoliko godina predstavila niz obnovljenih retro vozova, a uskoro će još jedna glamurozna lokomotiva biti dio ove priče.

Nazvan Espresso Siena saobraćaće između glavnog grada Rima i prijestonice umjetnosti Sijene, prolazeći kroz idilične pejzaže Toskane. Putnici će se voziti u tek obnovljenim vagonima prve klase "Gran Confort" iz 1970-ih godina.

Ako želite da doživite nostalgično putovanje Espressom Siena, morate brzo da rezervišete kartu, jer ruta saobraća samo u određeno vrijeme ove jeseni.

Polako od Rima do Sijene

Voz, kojim upravljaju nacionalne željeznice Fondazione FS i FS Treni Turistici Italiani, kreće da saobraća krajem septembra.

Ljubitelji umjetnosti mogu uživati u gotičkoj veličanstvenosti Sijenske katedrale, dok oni zainteresovani za enoturizam mogu posjetiti vinograde u i oko grada i uživati u degustaciji vina.

Ova usluga biće dostupna samo tri vikenda ove jeseni. Voz će krenuti iz Rima za Sijenu 27. septembra, 4. oktobra i 1. novembra, polazeći sa stanice Roma Termini u 19:42 i stižući u Sijenu u 13:20. Usputne stanice su: Tarquinia, Capalbio, Orbetello, Grosseto, Montepescali, Monte Antico, Buonconvento i Monteroni d’Arbia.

Povratna putovanja iz Sijene planirana su za 28. septembar, 5. oktobar i 2. novembar, tako da putnici mogu prenoćiti u toskanskom gradu. Vozovi iz Sijene kreću u 15:05 i stižu u Rim u 21:03.

Putovanje u retro stilu u obnovljenim vagonima iz 1970-ih

Putnici će se voziti u legendarnim vagonima prve klase iz 1970-ih, koji su pažljivo i detaljno restaurirani.

L'Espresso Siena: un viaggio nel tempo tra storia e paesaggi mozzafiatohttps://t.co/wX2ncGeewzpic.twitter.com/YYfIN8mP0o — nelquotidiano.news (@nelquotidiano0)August 28, 2025

Dok se putnici budu opuštali u elegantnim sedištima presvučenim plišom plave boje, moći će i da uživaju u panoramskom pogledu na toskanske pejzaže kroz ogromne prozore. Zidove vagona krasi retro tapeta u stilu 70-ih, a hodnici su obloženi drvenim panelima.

Cijene za ovu turu se kreću od 29 evra.

