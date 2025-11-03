logo
Nova pljačka u Parizu: Lopovi iz poznate zlatare odnijeli "plijen" vrijedan 200.000 evra

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Radnica u poznatoj zlatari prijavila je krađu koja se procjenjuje na oko 200.000 evra. Kada je ušla u lokal zatekla je razbijena stakla, a prodavnica nije imala ispravne kamere.

Opljačkana zlatara u Parizu Izvor: Profimedia/lefigaro.fr./Printscreen

Bilo je nešto poslije devet sati ujutru, krajem prošle nedjelje, kada je zaposlena otvorila vrata zlatarske radnje Svarovski u ulici Ru de Ren, u srcu 6. arondismana Pariza. Prizor koji ju je dočekao sledio ju je na mjestu, sva unutrašnja izložbena stakla bila su razbijena, prenosi Jutarnji.

Provalu koju je radnica otkrila 31. oktobra, istražitelji smatraju da se vjerovatno dogodila tokom noći, nakon što je prodavnica prestala sa radom oko 19.45. Policijski izvor je za francuske novine otkrio da su lopovi provalili kroz ulazna vrata, zatim pretražili kase i ukrali sav izloženi nakit i luksuzne satove.

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

"Prodavnica nije imala ispravan sistem alarma niti video-nadzor, a postavljene kamere bile su lažne", dodaje izvor.

Šteta se procjenjuje na oko 200 hiljada evra. Istragu vodi 3. odjeljenje pariske kriminalističke policije, koje pokušava da utvrdi tačne okolnosti krađe. Izvor iz policije ističe da su počinioci bili dobro pripremljeni i upoznati s prodavnicom, a istražitelji će morati da ih pronađu bez ikakvih video-snimaka kao dokaza krađe.

(Mondo.rs)

