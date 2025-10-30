Nova hapšenja zbog filmske pljačke u Luvru: Među osumnjičenima i muškarac iz Hercegovine?

Francuska policija uhapsila je pet osoba zbog pljačke nakita iz Luvra, među osumnjičenima i državljanin BiH.

Francuska policija uhapsila je još pet osoba, uključujući glavnog osumnjičenog, zbog krađe nakita iz muzeja Luvr koja se dogodila ovog mjeseca, saopštila je u četvrtak pariska tužiteljka. Prema informacijama portala "Istraga.ba", jedan državljanin BiH i više državljana zemalja Zapadnog Balkana osumnjičeno je za učešće u pljački muzeja Luvr.

Za sada nije poznat njihov identitet, ali je, prema saznanjima "Istrage", osumnjičeni državljanin BiH poreklom iz istočne Hercegovine.

"Imali smo ga na oku", rekla je Laure Bekua o glavnom osumnjičenom, dodajući da nijedan deo opljačkanog nakita još nije pronađen.

Djelimično priznanje

Nova hapšenja uslijedila su nakon što su tokom vikenda privedena dvojica muškaraca osumnjičenih da su se kroz prozor na spratu uvukli u muzej i ukrali dragocene predmete. Tužiteljka je navela da su obojica tokom ispitivanja "djelimično priznala" svoje učešće u pljački.

Prema njenim riječima, DNK dokazi povezuju glavnog osumnjičenog s krađom, što sugeriše da je bio dio četvoročlane grupe koja je 19. oktobra izvela drsku pljačku.

"Što se tiče ostalih osoba koje su u policijskom pritvoru, riječ je o ljudima koji bi mogli da nam daju informacije o toku događaja", rekla je Bekua, dodavši da je "preuranjeno" iznositi dodatne detalje o osumnjičenima.

Pet hapšenja obavljeno je u srijedu u Parizu i njegovoj okolini.

Jedan od optuženih je 34-godišnji državljanin Alžira koji živi u Francuskoj od 2010. godine, navela je tužiteljka. On je uhapšen na aerodromu Šarl de Gol, neposredno pre nego što je trebalo da odleti za Alžir. Živeo je u severnom predgrađu Pariza, u Oberviljeu, a njegov DNK pronađen je na jednom od skutera kojima su pljačkaši pobegli s mesta zločina.

Više krađa

Drugi osumnjičeni, star 39 godina, uhapšen je u svom domu u Oberviljeu. On je policiji bio poznat po više krađa, a njegov DNK pronađen je na jednoj od staklenih vitrina u kojima je nakit bio izložen, kao i na predmetima koje su pljačkaši ostavili za sobom.

Bekua je ranije izjavila da ne isključuje mogućnost da je u krađu bila uključena veća kriminalna grupa, uključujući osobu koja je mogla naručiti krađu i biti njen glavni organizator.

Desetine detektiva tragaju za četvoricom pljačkaša koji su pomoću kamiona s dizalicom i alatom za sječenje provalili u galeriju na prvom spratu muzeja i pobegli sa osam komada dragocenog nakita.

Među ukradenim predmetima su smaragdno-dijamantska ogrlica koju je Napoleon I poklonio svojoj supruzi, carici Mariji-Luizi, i dijadema koja je nekada pripadala carici Eugeniji, ukrašena sa gotovo 2.000 dijamanata.

