Luvr ponovo pun turista, ali ne zbog umjetnosti: Svi hoće da vide prozor kroz koji su lopovi pobjegli (VIDEO)

Turisti su dobili novu turističku atrakciju u Parizu.

Najposećeniji muzej na svijetu Luvr je ponovo otvoren nakon što je četvoročlana banda u nedjelju provalila u Apolonovu galeriju i odnela nakit vrijedan 88 miliona evra, u najdramatičnijoj pljački u Francuskoj u posljednjih nekoliko decenija.

Dugi redovi vijugali su kroz ogromno dvorište ispred muzeja i do staklene piramide koja je njegov glavni ulaz. Posetioci su strpljivo čekali svoj red da razgledaju oko 33.000 umjetničkih djela, od skulptura i slika do predmeta primenjene umjetnosti.

Sa druge strane ulice, naspram monumentalne fasade Luvra, okupila se manja, ali živahnija grupa ljudi na trotoaru pored Sene, gledajući ka visokom prozoru djelimično zaklonjenom crnim zavjesama. U pitanju je prozor kroz koji su ušli pljačkaši.

"Prosto nevjerovatno", rekla je Alida, koja je u Parizu sa suprugom Mahilom iz Holandije. "Izgleda tako… jednostavno. Mislim, da se to desilo u filmu, svi bi rekli: ‘Bože, kakav dosadan scenario’".

Dvojica lopova, obučeni u fluorescentne prsluke kao da su radnici, koristili su merdevine i platformu za podizanje namještaja parkiranu na ulici da se popnu i provale kroz prozor. Potom su sečicama razbili dve vitrine sa nakitom.

"Nestvarno"

Pobjegli su na dva motocikla koja su ih čekala ispred muzeja, odnoseći osam komada nakita, među kojima i ogrlicu od smaragda i dijamanata koju je Napoleon I poklonio svojoj drugoj ženi Mariji Luiz, kao i dijademu ukrašenu dijamantima koja je pripadala carici Eugeniji, supruzi Napoleona III.

"Cijela stvar deluje nestvarno", rekla je Fani iz Limoža, koja je sa mužem Vensanom i dvoje djece bila u poseti Parizu tokom školskog raspusta. "Pomisliš, Luvr, dom Mona Lize, mora da je pod najstrožom zaštitom. Ali izgleda da nije".

Vensan je istakao profesionalnost pljačke. "Pogledajte tu fasadu, stotine prozora. Tačno su znali koji je pravi. Ušli su i izašli za oko četiri minuta. Znali su tačno šta rade".

Ipak, iako spektakularna, pljačka ga nije iznenadila. "Gotovo je nemoguće potpuno zaštititi ovako veliku javnu zgradu. Desetine hiljada kvadrata, milioni posetilaca... Nije lako".

Vrata Apolonove galerije u srijedu su bila zatvorena, sa tri siva panela koja su zaklanjala pogled, dok su zaposleni u Luvru molili posjetioce da se ne zadržavaju. Istraga je uveliko trajala u potrazi za tragovima koji bi mogli dovesti do počinilaca.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loren Nunez izjavio je za medije da istraga "napreduje" i da na slučaju radi više od sto istražitelja. "Uveren sam da ćemo pronaći počinioce," rekao je.

Zvijezde muzeja, poput Mona Lize, Venere iz Miloa i Nike sa Samotrake, privukle su prošle godine skoro devet miliona posjetilaca u lavirintske hodnike, dvorane i galerije Luvra.

