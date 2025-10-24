Direktorka Luvra traži policijsku stanicu u zgradi: Kako spriječiti nove pljačke u najposjećenijem muzeju svijeta?

Nakon posljednje, gotovo filmske pljačke u Luvr muzeju u Parizu, direktorka Lorens de Kars predlaže postavljanje policijske stanice unutar muzeja kako bi se pojačala bezbjednost.

Izvor: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsaye / AFP / Profimedia

Na saslušanju u Senatu, direktorka muzeja Luvr, Lorens de Kars, detaljno je iznijela propuste u bezbjednosti pariškog muzeja, a takođe je potvrdila da je ponudila ostavku, ali je ministar kulture Rašida Dati odbila.

Po prvi put od razorne i hrabre pljačke u pariškom Luvru, direktorka muzeja je progovorila.

Poslije tišine od spektakularne pljačke u nedjelju, Lorens de Kars se obratila Odboru za kulturu Senata u srijedu popodne.

Cilj njenog izlaganja bio je da objasni kako je banda od četvorice muškaraca uspjela da ukrade nekoliko dragocjenosti koje su pripadale francuskim vladarskim porodicama iz 19. veka.

Procjena štete iznosi oko 88 miliona evra "samo u ekonomskom smislu", dok je istorijska i kulturna vrijednost neprocjenjiva.

Nema kamera koje pokrivaju balkon Galerije Apolon

Od kada je preuzela funkciju 2021. godine, direktorka Luv-a redovno je upozoravala na "loše stanje i opštu zastarelost" muzeja, ističući da zaposleni "nisu naoružani".

Lorens de Kars je priznala da je spoljašnji video nadzor muzeja "veoma nedovoljan".

"Postoje kamere na perimetru, ali su zastarele, broj je neadekvatan i ne pokriva sve fasade Luv-a", požalila se. Prema njenim rečima, sa strane Galerije Apolon, gdje je pljačka i izvršena, "jedina kamera okrenuta je ka zapadu i zbog toga ne pokriva balkon kroz koji su provalili".

Zbog ovih bezbjednosnih propusta, ona je iznijela iznenađujući prijedlog, da se u samom muzeju formira policijska stanica, kako bi se ojačala zaštita mjesta koje godišnje posjećuje više od osam miliona ljudi, čime je Luv najposećeniji muzej na svijetu.

De Kars je potvrdila da je ponudila ostavku nakon pljačke, ali ju je ministar kulture Rašida Dati odbila.

Hronični nedostatak ulaganja

Iako je Lorens de Kars izjavila da je "bezbjednosni sistem u Galeriji Apolon funkcioniše savršeno", priznala je da sistem "nije prilagođen novom tipu napada, novim metodama, koje nisu bile predviđene i na koje sada moramo da reagujemo".

"Prije dvije godine, Luv je najviše brinuo o aktivistima uglavnom vezanim za klimatske promjene, koji su bacali boju ili supu na slike", rekla je, ukazujući na hronični nedostatak ulaganja u opremu i infrastrukturu.

Prethodni izvještaj Luv-a, koji su pregledali mediji, već je ukazivao na očigledan manjak kamera i ozbiljne propuste u zaštiti objekta.

Predsjednik Revizorskog suda, Pjer Moskovici, izjavio je za RTL da su bezbednosni propusti muzeja „bili poznati upravi".

U srijedu ujutro, Luvr je ponovo otvoren za javnost nakon redovnog zatvaranja utorkom i tri dana prekida rada, saopštili su zaposleni za Euronews.

Ipak, Galerija Apolon, mjesto zločina, ostaje zatvorena do daljeg.

(EUpravo zato/euronews.com)