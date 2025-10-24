Dragulji iz Luvra zauvijek izgubljeni? "Istražitelji analiziraju 150 tragova, ali šanse su male"

Francuski istražitelji analiziraju više od 150 uzoraka DNK, otisaka prstiju i drugih tragova sa alata i zaštitne opreme koju su ostavili kradljivci dragulja iz Luvra, ali tužilac smatra da su male šanse da budu pronađeni, piše "Gardijan".

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Pet dana nakon pljačke iz najposjećenijeg muzeja na svijetu, pariski tužilac Lauor Beko rekla je da su male šanse da se dragulji mogu pronaći i da je "optimistična" u pogledu ishoda istrage.

"U narednih nekoliko dana rezultati istrage možda će dati tragove, posebno ako počinioci imaju krivične dosijee", rekla je Bekova francuskim medijima.

Prema njenim riječima, lopovi nisu uspjeli u žurbi da zapale kamion, a ostavili su i kacigu, ugaone brusilice i diskove za sječenje, svjetlosni prsluk i nekoliko drugih predmeta.

"Svi ti predmeti se analiziraju u Parizu i obližnjim kriminalističkim laboratorijama", rekla je ona.

Dodala je da je detaljna analiza video-snimaka sa javnih i privatnih kamera za nadzor, uključujući i one na auto-putevima, dodatno pomogla istražiteljima da prate rutu bande u Parizu i okolini, ali je odbila da pruži dalje detalje.

Četvoročlana banda zaustavila se ispred Luvra u nedjelju, 19. oktobra, u 9.30 časova, ubrzo nakon otvaranja, u kamionu za transport namještaja opremljenom merdevinama i liftom dužine 30 metara.

Tim liftom su se dvojica popela do galerije "Apolon" na prvom spratu, u kojoj se nalaze preostali francuski krunski dragulji.

Noseći svjetlosne prsluke kako bi ličili na građevinske radnike, razbili su neosiguran prozor, a zatim su koristili sjekače da otvore vitrine sa nakitom prije nego što su se spustili u lift i pobjegli zajedno sa još dva člana bande koji su bili na motociklima.

Ukrali su dragulje vrijedne oko 88 miliona evra.

(Srna)