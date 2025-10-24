Dragulji iz Luvra zauvijek izgubljeni? "Istražitelji analiziraju 150 tragova, ali šanse su male"

Francuski istražitelji analiziraju više od 150 uzoraka DNK, otisaka prstiju i drugih tragova sa alata i zaštitne opreme koju su ostavili kradljivci dragulja iz Luvra, ali tužilac smatra da su male šanse da budu pronađeni, piše "Gardijan".
Pet dana nakon pljačke iz najposjećenijeg muzeja na svijetu, pariski tužilac Lauor Beko rekla je da su male šanse da se dragulji mogu pronaći i da je "optimistična" u pogledu ishoda istrage.
"U narednih nekoliko dana rezultati istrage možda će dati tragove, posebno ako počinioci imaju krivične dosijee", rekla je Bekova francuskim medijima.
Prema njenim riječima, lopovi nisu uspjeli u žurbi da zapale kamion, a ostavili su i kacigu, ugaone brusilice i diskove za sječenje, svjetlosni prsluk i nekoliko drugih predmeta.
"Svi ti predmeti se analiziraju u Parizu i obližnjim kriminalističkim laboratorijama", rekla je ona.
Dodala je da je detaljna analiza video-snimaka sa javnih i privatnih kamera za nadzor, uključujući i one na auto-putevima, dodatno pomogla istražiteljima da prate rutu bande u Parizu i okolini, ali je odbila da pruži dalje detalje.
Četvoročlana banda zaustavila se ispred Luvra u nedjelju, 19. oktobra, u 9.30 časova, ubrzo nakon otvaranja, u kamionu za transport namještaja opremljenom merdevinama i liftom dužine 30 metara.
Tim liftom su se dvojica popela do galerije "Apolon" na prvom spratu, u kojoj se nalaze preostali francuski krunski dragulji.
Noseći svjetlosne prsluke kako bi ličili na građevinske radnike, razbili su neosiguran prozor, a zatim su koristili sjekače da otvore vitrine sa nakitom prije nego što su se spustili u lift i pobjegli zajedno sa još dva člana bande koji su bili na motociklima.
Ukrali su dragulje vrijedne oko 88 miliona evra.
(Srna)